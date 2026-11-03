Premercado | Bolsas atentas a elecciones en EE. UU. mientras petróleo sube tras supuesto ataque a isla en Irán

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las bolsas asiáticas cayeron el martes, con inversores evaluando las perspectivas de resultados de Apple y atentos a las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., mientras que el Banco de la Reserva de Australia subió los tipos de interés por quinta vez en el año para frenar la persistente inflación.
El Kospi de Corea del Sur lideró las caídas en Asia, con el índice de referencia retrocediendo cerca de un 4 %.
El Shanghai Composite de China cedió un 1,2 %, mientras que el índice de grandes valores Shanghai Shenzhen CSI 300 bajó un 0,7 %. El Hang Seng de Hong Kong operaba con una subida del 0,2 %. Los mercados japoneses permanecieron cerrados por un festivo.
El Straits Times Index de Singapur cayó un 0,7 % y el Nifty 50 de India ganó un 1,1 %.
En China, el Banco Popular de China anunció que elevaría el coeficiente de reservas de depósitos en divisas para las entidades financieras hasta el 6 % desde el 4 %, con efecto a partir del 15 de noviembre, en una medida destinada a reforzar la gestión de la liquidez en divisas.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas cayeron el martes, sucumbiendo a una oleada de venta mundial en los mercados tecnológicos después de que Apple advirtiera sobre la compresión de márgenes derivada del aumento en los costes de los chips, mientras que una ampliación de capital de US$20.000 millones por parte de Oracle reavivó la inquietud de los inversores sobre la financiación de la inteligencia artificial y el ritmo de gasto.
El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,7 %, mientras que el DAX alemán retrocedió casi un 1 %. El CAC 40 francés bajó un 0,5 % y el FTSE 100 de Londres cedió un 0,4 %. El FTSE MIB italiano y el IBEX 35 español cayeron más de un 1 % cada uno.
El descenso estuvo liderado por el sector tecnológico después de que Apple advirtiera que la inflación persistente en los precios de los chips de memoria presionaría los márgenes brutos durante el crucial trimestre de compras navideñas.
El ecosistema de semiconductores del continente —incluido el gigante de la litografía ASML, los fabricantes de equipos de ensamblaje ASM International y BE Semiconductor, que cayeron entre un 2 % y un 4 %, así como los proveedores de chips STMicroelectronics e Infineon— actúa como un indicador directo de las cadenas de suministro mundiales de electrónica de consumo y centros de datos, y registró caídas superiores al 3 % en cada caso.
Mercados de EE. UU. y América
Apple llegó a caer hasta un 3 % en el mercado fuera de hora tras la sesión regular, después de que el fabricante del iPhone proyectara un margen bruto ligeramente por debajo del consenso para el trimestre en curso, citando la creciente presión derivada del alza global en los precios de la memoria.
Por otra parte, los flujos entre activos se vieron frenados adicionalmente por la cautela ante las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. celebradas el martes, con los votantes estadounidenses acudiendo a las urnas para emitir su veredicto sobre los dos primeros años del segundo mandato del presidente Donald Trump.
Un Congreso controlado por los demócratas o dividido introduciría un bloqueo legislativo, ralentizando el impulso desregulador interno y elevando la presión en las próximas negociaciones sobre el techo de deuda federal, al tiempo que podría limitar las iniciativas de gasto público.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo subieron ligeramente tras la fuerte caída de la sesión anterior, después de que un supuesto ataque estadounidense en la isla de Qeshm, en Irán, reavivara las preocupaciones en torno a que se produzcan interrupciones en el suministro de crudo en Oriente Medio.
Los futuros del crudo Brent subían un 0,8 % hasta los US$105,58 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. ganaban un 1,0 % hasta los US$97,42.
Estados Unidos atacó la isla de Qeshm, en Irán, el lunes, según informó el Wall Street Journal citando a funcionarios estadounidenses. El ataque formó parte de una serie de ataques limitados de EE. UU. contra Irán en las últimas semanas, según el informe, mientras Washington buscaba evitar dar señales de un retorno a una campaña militar en general. Qeshm se encuentra en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para los envíos de petróleo a nivel mundial.
El supuesto ataque mantuvo a los traders alerta ante el riesgo de nuevas interrupciones en los flujos de petróleo, que recientemente se habían recuperado en la región del Golfo Pérsico.
En otra línea, los precios del oro cayeron el martes, ya que el renovado aumento en los precios del petróleo avivó las preocupaciones sobre la inflación, mientras los inversores miraban hacia las cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.
El oro al contado cayó un 1,1 % hasta US$3.904,48 la onza y los futuros del oro bajaron un 1,4 % hasta US$3.913,77.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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