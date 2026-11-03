Aumento del salario mínimo en Colombia deberá empezar a definirse en los próximos días

Si bien el gobierno De la Espriella no ha anunciado de manera formal el calendario de negociaciones del salario mínimo en Colombia, correspondiente al 2027, se espera que la discusión arranque en los próximos días.
Suele convocarse para la segunda semana de noviembre la instalación de las primeras mesas formales de debate, teniendo en cuenta que algunas consultas previas arrancan desde octubre.
Las posturas parecen estar, de momento, sustancialmente divididas entre trabajadores y empresarios. La CUT asegura que el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 debería ser de casi un 38 %.
Por otro lado, empresarios, Gobierno y analistas coinciden en que el aumento no debería ser superior al 9 %, tomando como referencia la cifra de inflación más el dato de productividad laboral.
Cuáles son las fechas límite para definir el aumento del salario mínimo en Colombia
- 15 de diciembre: Es el primer plazo legal obligatorio para que las partes intenten llegar a un acuerdo
- 30 de diciembre: Es la fecha límite establecida por ley para que, si no se logró un acuerdo concertado, el Gobierno Nacional fije el incremento por medio de un decreto
¿Quiénes van a definir el aumento del salario mínimo en Colombia?
- El Gobierno Nacional: Representado principalmente por los ministerios del Trabajo, de Hacienda y Crédito Público
- Gremios de empleadores (empresarios): La ANDI, Fenalco y Asobancaria, entre otros
- Organizaciones sindicales: Representantes de las centrales obreras y asociaciones de trabajadores del país
Recomendado: Con esta propuesta, salario mínimo en Colombia podría quedar muy cerca de los $2.500.000
Hay que tener en cuenta que, dentro de la discusión del aumento del salario mínimo en Colombia, también tienen un rol importante los representantes de los pensionados.