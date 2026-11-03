Bogotá radicó presupuesto de $42,7 billones para 2027: así se distribuirán los recursos

La Secretaría de Hacienda de Bogotá radicó ante el Concejo el proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2027, por un valor de $42,7 billones.
Con estos recursos, el Distrito busca avanzar en el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, priorizando las inversiones.
Este monto se distribuirá así: Inversión: $33,2 billones (77,9 %), funcionamiento: $5,7 billones (13,3 %) y servicio de la deuda: $3,8 billones (8,8 %).
¿Qué proyectos financiará el presupuesto?
El presupuesto de Bogotá contempla inversiones en movilidad, seguridad, vivienda, educación, salud e infraestructura social. Entre los proyectos están la primera línea del metro, las troncales alimentadoras, la Calle 13, la Carrera Séptima y el mantenimiento de la malla vial.
En vivienda, se proyectan 17.000 subsidios habitacionales y 1.000 mejoramientos. En educación, se prevé entregar ocho colegios nuevos y ocho restituidos, garantizar el PAE para más de 733.000 estudiantes y destinar cerca de $500.000 millones a programas de acceso y financiación de educación superior.
En seguridad, los recursos financiarán el modelo de gestores del orden, el funcionamiento del C4, el fortalecimiento de organismos de seguridad y la construcción y adecuación de estaciones de bomberos.
En salud, se garantizará la atención de más de 1,7 millones de afiliados al régimen subsidiado y la puesta en funcionamiento de centros de salud. También habrá recursos para Ingreso Mínimo Garantizado, comedores comunitarios y atención a población vulnerable.
Adicionalmente, se financiarán la transformación de Doña Juana en un parque tecnológico de gestión de residuos, la modernización del alumbrado público, escenarios culturales y deportivos, el funcionamiento de BibloRed, los Festivales al Parque y programas de bienestar animal.
Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027 – 2037
Junto con el proyecto de presupuesto, la Administración radicó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027 – 2037, documento que contiene las proyecciones económicas y financieras para la próxima década.
En 2025, la economía de la ciudad avanzó 3,5 %, frente a 2,6 % nacional y, para 2026, el documento proyecta 2,9 %.
Este dinamismo se refleja en un recaudo mayor al previsto para este año, apoyado en parte por los alivios tributarios aprobados por el Concejo.
El documento también incorpora los efectos del Acuerdo por una Ciudad Inteligente, que aportará cerca de $1,08 billones adicionales en 2027 para sostener la inversión.
Además, estima que sus incentivos podrían atraer $79,8 billones en inversión privada y más de 215.000 empleos en 10 años.
Con la radicación del proyecto de presupuesto 2027 se inicia su trámite ante el Concejo de Bogotá, donde será estudiado y discutido.