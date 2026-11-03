Dólar en Colombia arranca noviembre con fuerza al alza: supera los $3.200 tras alertas por default si no se aprueba la ley rescate

El dólar en Colombia arrancó en los $3.220 lo que son $26 más cuando se compara con el cierre de la jornada anterior.
De momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense llega a los $3.218 mientras que el máximo alcanza los $3.245.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia llega a los $3.235, siendo $53 máscuando se compara con la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.
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En el plano local, la tasa de cambio sigue fuertemente condicionada por los detalles sobre la ley de rescate y reforma tributaria del gobierno De la Espriella.
Lo que mueve al dólar en Colombia
En declaraciones a medios, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, advierte que la ley rescate deberá ser aprobada o, de lo contrario, Colombia podría entrar en default, generando una crisis financiera muy compleja para 2027.
Según el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en caso de que no se apruebe el proyecto el país no tendría cómo financiarse para el año entrante.
El dólar en Colombia, en el plano externo, también está a la expectativa de la nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, pendiente de posibles nuevas rondas de negociación.
Las más recientes expectativas del mercado no dan cuenta de cambios muy pronunciados sobre el precio promedio de la tasa de cambio para cierre de año, situándose entre los $3.200 y $3.300.
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