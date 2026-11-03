Lucas Madriñán es el nuevo CEO de RappiPay Colombia

RappiPay Colombia anunció el nombramiento de Lucas Madriñán Leyva como nuevo CEO, cargo que asumirá desde el 3 de noviembre de 2026, en reemplazo de Paolo Di Marco.
La fintech, creada por Rappi y Davivienda, informó que Paolo Di Marco deja la compañía después de año y medio de gestión, periodo en el que la empresa registró la etapa de mayor crecimiento de su historia.
Madriñán es economista de la Universidad de los Andes, tiene un MBA de Insead y experiencia en producto, marketing y ventas en los sectores financiero y de retail. También trabajó en Boston Consulting Group (BCG) y se desempeñó como vicepresidente de Producto y Marketing de Banco Falabella.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Su llegada estará enfocada en acelerar el crecimiento de la compañía, con una estrategia dirigida a fortalecer la vinculación de clientes que utilizan varios productos financieros y ampliar la participación de los jóvenes, que representan una proporción importante de las nuevas cuentas.
La hoja de ruta contempla cerrar 2026 con cerca de 850.000 clientes y alcanzar 1,5 millones en 2027, entre personas y comercios. La estrategia continuará enfocada en el crecimiento rentable, la ampliación del portafolio financiero y el servicio a clientes y aliados.
“Me entusiasma llegar a RappiPay en un momento en el que tenemos la oportunidad de seguir transformando la forma en que los colombianos se relacionan con sus finanzas”, señaló Madriñán.
¿Cómo llega RappiPay al cambio de CEO?
Durante los últimos dos años, la compañía duplicó su base de clientes, al pasar de 350.000 a más de 700.000 usuarios, y superó el billón de pesos en cartera administrada entre RappiCard, RappiPréstamos y créditos a comercios aliados.
Además, actualmente abre 3,5 veces más cuentas y entrega 2,6 veces más tarjetas de crédito al mes frente al inicio de ese periodo.
La fintech también amplió su oferta con créditos de consumo para personas, financiación productiva para comercios aliados y un programa de seguros voluntarios en alianza con SBS, que ya cuenta con más de 40.000 colombianos protegidos.
—