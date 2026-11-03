Magneto y Colsubsidio apuestan por transformar los procesos de selección laboral

El Centro de Empleo y Talento de Colsubsidio viene fortaleciendo su modelo de acompañamiento en los procesos de empleabilidad. A través de su ruta de empleo, la caja de compensación ofrece orientación, capacitación y acceso a oportunidades laborales tanto a empresas como a personas que están en busca de un empleo.
De acuerdo con la entidad, tan solo en el último año más de 91.000 personas registraron su hoja de vida y recibieron orientación a través de este modelo, y más de 75.000 lograron vincularse laboralmente.
Este acompañamiento también está orientado a que las compañías puedan fortalecer sus procesos de contratación mediante herramientas que faciliten la identificación de talento acorde con sus necesidades.
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Para ello, Colsubsidio cuenta con Magneto como aliado tecnológico, que contribuye a fortalecer la visibilidad de las vacantes mediante herramientas de analítica e inteligencia artificial, complementando el trabajo de conexión entre las empresas y las personas.
Alejandro Arango, cofundador de Magneto, destacó que su misión es democratizar el acceso a tecnología de recursos humanos para que más empresas puedan tomar mejores decisiones.
También resaltó que la evolución del mercado laboral evidencia una transición hacia procesos de selección más estructurados, donde el uso de tecnología, la orientación ocupacional y las decisiones basadas en datos cobran un papel cada vez más relevante, y ahí es donde entra esta alianza a contribuir a fortalecer esta conexión.