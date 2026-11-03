Gobierno De la Espriella Noticias económicas importantes Noticias políticas Noticias sobre reforma tributaria

Gobierno De la Espriella define plazo para que la Ley Rescate quede aprobada

El proyecto conocido como la Ley Rescate ya está en manos del Congreso de la República.

Por: -
fecha aprobacion ley rescate
Miguel Gómez, ministro de Hacienda. Imagen: Prensa MinHacienda

Compártelo en:

La Ley Rescate, presentada por el gobierno De la Espriella, pretende fijar las bases para mejorar el recaudo fiscal y sanear las cuentas del país en el menor tiempo posible.

En entrevista con Semana, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, explicaron cuáles son los tiempos de la iniciativa.

gobierno de la espriella ley rescate
Imagen: Prensa MinHacienda

Gómez afirmó que la Ley Rescate debe aprobarse antes de finalizar el año. “De lo contrario, enfrentaremos una grave crisis económica, similar a la que vivió Venezuela, donde la falta de financiación provocó devaluación, inflación, desempleo y una migración masiva”.

Recibe las decisiones que mueven al país en tu correo

Balance de Poder te explica qué cambia en Gobierno y política y por qué importa para la economía.
Listo, ya estás dentro
Recibirás el próximo Balance de Poder en tu correo.

El funcionario agregó que Colombia podría llegar a ese escenario: “Ojalá no sea así; con la ley de ajuste fiscal tenemos la posibilidad de corregir el rumbo”.

Lo que se espera sobre la aprobación de la Ley Rescate

A su turno, el vicepresidente Restrepo explicó que, si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta iniciativa, Colombia entrará en default, lo que generaría una suspensión de pagos el próximo año.

El vicepresidente recordó que, de ocurrir esto, el país tendrá dificultades para pagar los salarios de los funcionarios públicos y financiar los programas sociales que requiere la nación.

Devolución del IVA podría llegar a $300.000 al mes con la &apos;ley de rescate&apos; del gobierno De la Espriella: hay un requisito clave
Devolución del IVA podría llegar a $300.000 al mes con la ‘ley de rescate’ del gobierno De la Espriella: hay un requisito clave. Collage Valora Analitik

“El tema es delicado. Por eso, lo responsable es avanzar en el debate, la discusión y la aprobación de una Ley Rescate como la propuesta”, agregó Restrepo.

Recomendado: Ley de Rescate de De la Espriella: más impuestos a comisionistas y golpe a inversiones de CDT

Asimismo, sentenció que el escenario “es totalmente distinto al que históricamente ha tenido el país. O nos salvamos o nos jodemos. Aquí no hay más alternativas”.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar