Gobierno De la Espriella define plazo para que la Ley Rescate quede aprobada

La Ley Rescate, presentada por el gobierno De la Espriella, pretende fijar las bases para mejorar el recaudo fiscal y sanear las cuentas del país en el menor tiempo posible.
En entrevista con Semana, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, explicaron cuáles son los tiempos de la iniciativa.
Gómez afirmó que la Ley Rescate debe aprobarse antes de finalizar el año. “De lo contrario, enfrentaremos una grave crisis económica, similar a la que vivió Venezuela, donde la falta de financiación provocó devaluación, inflación, desempleo y una migración masiva”.
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El funcionario agregó que Colombia podría llegar a ese escenario: “Ojalá no sea así; con la ley de ajuste fiscal tenemos la posibilidad de corregir el rumbo”.
Lo que se espera sobre la aprobación de la Ley Rescate
A su turno, el vicepresidente Restrepo explicó que, si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta iniciativa, Colombia entrará en default, lo que generaría una suspensión de pagos el próximo año.
El vicepresidente recordó que, de ocurrir esto, el país tendrá dificultades para pagar los salarios de los funcionarios públicos y financiar los programas sociales que requiere la nación.
“El tema es delicado. Por eso, lo responsable es avanzar en el debate, la discusión y la aprobación de una Ley Rescate como la propuesta”, agregó Restrepo.
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Asimismo, sentenció que el escenario “es totalmente distinto al que históricamente ha tenido el país. O nos salvamos o nos jodemos. Aquí no hay más alternativas”.