Premercado | Elecciones de mitad de mandato en EE. UU. mueven mercados: Europa alcanza máximos y petróleo retrocede

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas redujeron la mayor parte de sus pérdidas iniciales del miércoles a medida que los inversores obtuvieron mayor claridad sobre el resultado de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., tras asegurarse los demócratas el control del Congreso frente a los republicanos del presidente Donald Trump.
El Kospi de Corea del Sur cerró con una subida del 0,6 % tras haber llegado a caer hasta un 4 % durante la jornada, con Samsung Electronics y SK Hynix recuperando la mayor parte de sus fuertes pérdidas iniciales.
El Nikkei 225 de Japón cerró con una caída del 1,4 % después de haber llegado a desplomarse casi un 5 %, mientras que el índice Topix en general retrocedió un 0,9 %.
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Los valores tecnológicos siguieron bajo presión tras las recientes preocupaciones sobre las elevadas valoraciones, las cuantiosas inversiones en inteligencia artificial y la incertidumbre sobre su rentabilidad, factores que desencadenaron fuertes pérdidas en todo el sector.
Por otra parte, el Shanghai Composite y el selectivo de grandes valores Shanghai Shenzhen CSI 300 de China subieron un 2 % cada uno. El Hang Seng de Hong Kong avanzó un 1,5 %.
En China, el índice de gestores de compras (PMI) de servicios de RatingDog cayó a 50,8 en octubre desde los 51,6 de septiembre, lo que indica la expansión más lenta en tres meses.
Mercados de Europa
Las acciones europeas subieron a sus niveles más altos en más de dos meses después de que los demócratas ganaran el control de ambas cámaras del Congreso de EE. UU., impulsadas además por el peso pesado Novo Nordisk.
El índice paneuropeo Stoxx 600 avanzó un 1,2 % en su mejor sesión desde julio, con la gigante sanitaria Novo Nordisk subiendo casi un 6 % después de que la fabricante de Wegovy publicara un beneficio operativo ajustado del tercer trimestre por encima de las expectativas y elevara sus previsiones de ventas y beneficios para todo el año.
El DAX alemán y el CAC 40 francés subieron más de un 1 % cada uno, mientras que el FTSE 100 de Londres ganó un 0,9 %. El FTSE MIB italiano y el IBEX 35 español se dispararon más de un 2 % cada uno.
Mientras tanto, la inflación de la zona euro subió en octubre a su nivel más alto en tres años, impulsada por el encarecimiento de la energía, lo que reforzó las apuestas del mercado a favor de otra subida de tipos del Banco Central Europeo en diciembre.
Mercados de EE. UU. y América
La confianza del mercado estuvo fuertemente marcada por los resultados preliminares de las elecciones al Congreso de EE. UU. del martes, donde los sondeos a pie de urna y los primeros recuentos apuntaban a importantes avances demócratas en la Cámara de Representantes y a una reñida batalla por el Senado.
“La disposición de Trump a colaborar con los demócratas ha supuesto una fuente adicional de tranquilidad, mientras que una mayor claridad sobre el resultado electoral está animando a algunos inversores a comprar en las caídas tras la reciente debilidad”, declaró Daniela Hathorn, analista de mercados sénior de Capital.com.
Para los grandes conglomerados exportadores, un Congreso controlado por los demócratas limita la capacidad de Trump para ejecutar de forma unilateral aranceles comerciales agresivos y revertir las subvenciones a las energías limpias, al tiempo que introduce una nueva incertidumbre sobre el apoyo fiscal de EE. UU. a la OTAN y la financiación de la defensa ucraniana.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo retrocedieron mientras los inversores evaluaban las implicaciones de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU. para el conflicto en Oriente Próximo, tras la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso, arrebatándoselas a los republicanos del presidente Donald Trump.
Los futuros del crudo Brent caían un 1,1 % hasta los US$102,49 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. descendían un 1,0 % hasta los US$95,17.
Los demócratas aseguraron mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que supone un revés para Trump en lo que resta de su segundo mandato.
El resultado electoral podría complicar la agenda de política monetaria de la administración, aunque los inversores mantienen la atención en si Washington optará por emprender nuevas acciones militares contra Irán o buscará una solución diplomática.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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