Solo 7 % del crédito para transformación agropecuaria en Colombia se destina a inversión, advierte estudio

En Colombia, cerca del 72 % del crédito destinado a transformación agropecuaria termina financiando la compra de producto y apenas alrededor del 7 % se dirige a inversión.
Así lo identificó el Observatorio Financiero Rural (OFR) de la Pontificia Universidad Javeriana, a partir de datos publicados por Finagro.
El análisis encontró que cerca del 80 % del crédito destinado a transformación se concentra en capital de trabajo y que, dentro de esa categoría, alrededor del 90 % se utiliza para comprar materia prima.
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El OFR aclaró que financiar la compra de producto no es innecesario, pues estos recursos permiten que transformadores y comercializadores compren la producción o anticipen dinero a los agricultores, lo que contribuye a resolver necesidades de liquidez y comercialización.
Sin embargo, advirtió que este mecanismo no necesariamente fortalece la capacidad financiera del productor a largo plazo.
“Financiar al actor que compra al productor puede resolver liquidez y comercialización, pero no siempre construye capacidad financiera propia en el productor ni capacidades para el largo plazo, como reducción de riesgos, acceso a mercados, ingresos o productividad”, señaló Jairo Andrés Rendón, director del Observatorio Financiero Rural.
Otros análisis del estudio
El Observatorio considera que la evaluación del financiamiento rural no debería limitarse al volumen de desembolsos, los montos de crédito o el número de beneficiarios. También plantea medir qué capacidades quedan construidas después de utilizar esos recursos.
En esa línea, señala que inversiones en riego, maquinaria, infraestructura, adecuación de tierras, almacenamiento, transformación y sistemas de calidad pueden generar capacidades que permanecen durante varios años y modificar la productividad, los costos y la exposición al riesgo de los productores.
Por eso, propone relacionar los instrumentos de financiamiento productivo con los resultados económicos y las capacidades creadas. Entre las variables que plantea observar están la inversión realizada, el acceso posterior a crédito directo, la ampliación de alternativas financieras y comerciales, y los ingresos de los productores.
“El crédito es el medio. La inversión, la productividad, la reducción de pérdidas, el acceso a mercados y el ingreso son los resultados que interesa producir. Este aspecto es fundamental de cara al próximo Plan Nacional de Desarrollo”, concluyó Rendón.