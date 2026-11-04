Video | Grupo Sura lidera los avances de la jornada y cierra nuevamente en máximos históricos

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 03 de noviembre de 2026 en 2.527,66 puntos registrando una variación positiva de 1,47 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 22,23 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene un desplazamiento bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.470 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se conserva en los 2.600 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $211.317 millones, mostrando una variación positiva de 0,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $210.129 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 3,06 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $89.770 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 1,80 %) que negoció $41.486 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo sura ordinaria (Gruposura + 4,56 %) que negoció $21.192 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, Grupo sura ordinaria (Gruposura) que sube 4,56 % y sus acciones cierran nuevamente en máximos históricos.
- En la segunda casilla, empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que avanzó 4,24 %.
- Finalmente, los títulos de Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que se valorizaron 3,18 %.
Las acciones de Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) bajaron – 4,23 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) suben 0,21 % y marcan un volumen de operaciones de $6.728 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap