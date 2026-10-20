Colombia supera las 39.000 hectáreas sembradas de aguacate Hass y pone el foco en productividad para 2027

Colombia cuenta actualmente con 39.474 hectáreas de aguacate Hass registradas ante el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, un 6 % más que en 2025, crecimiento que refleja la expansión que ha tenido esta agroindustria en el país y abre una nueva etapa para el sector, con el foco hacia 2027 puesto en aumentar el rendimiento de los cultivos, renovar áreas de mayor antigüedad y fortalecer la calidad y competitividad de la fruta colombiana.
De acuerdo con cifras de Corpohass, Antioquia concentra la mayor área registrada del país, con 14.258 hectáreas, seguida por Caldas, con 9.495; Valle del Cauca, con 5.753; Quindío, con 3.221; Risaralda, con 2.172, y Tolima, con 2.110. En conjunto, estos seis departamentos reúnen la mayor parte del área registrada de Hass en Colombia.
“La industria del aguacate Hass en Colombia ha alcanzado una escala importante y ahora debemos lograr que ese crecimiento se traduzca en una mayor productividad. Hacia 2027 el foco estará en aprovechar mejor las áreas que ya están sembradas, acompañar la renovación de los cultivos que lo requieren y seguir elevando los estándares de calidad para que la fruta colombiana sea cada vez más competitiva en los mercados nacionales e internacionales”, señaló Katheryn Mejía, presidenta ejecutiva de Corpohass.
En cuanto a las exportaciones, según cifras de la DIAN durante el primer semestre de 2026 Colombia envió al exterior 88.194 toneladas de aguacate Hass por cerca de US$168,9 millones. Actualmente, alrededor del 76 % de la producción nacional tiene como destino la Unión Europea y los Estados Unidos. A estos destinos se sumaron en 2026 Uruguay y Cuba, mientras continúan los procesos de admisibilidad para mercados como Brasil y México.
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Las prioridades del sector y atractiva agenda en Territorio Aguacate
El siguiente paso para la industria será mejorar el desempeño de las hectáreas que ya están sembradas. Para ello, el sector proyecta fortalecer el manejo agronómico, avanzar en la renovación de árboles de mayor antigüedad y estandarizar prácticas que permitan obtener mejores rendimientos y una calidad más homogénea entre las diferentes zonas productoras.
Esta prioridad cobrará mayor relevancia en 2027, cuando parte de las siembras realizadas entre 2020 y 2022 alcanzarán etapas de mayor rendimiento, mientras las áreas más antiguas requerirán procesos de renovación para mantener una oferta competitiva tanto para el mercado nacional como para la exportación.
“Cada región productora tiene condiciones particulares, desde el microclima y las características del suelo hasta el material vegetal, que pueden incidir en el rendimiento de los cultivos. Hay variables que no podemos controlar, pero sí podemos avanzar en la estandarización de prácticas de manejo agronómico, protocolos de calidad y procesos en finca que nos permitan seguir mejorando la productividad y responder a una demanda creciente, tanto en Colombia como en los mercados internacionales”, agregó Mejía.
Este desarrollo de la industria también ha ampliado su impacto en las regiones productoras, donde la cadena del aguacate Hass genera actualmente más de 82.000 empleos directos asociados a actividades en finca, cosecha, poscosecha, plantas de empaque y logística, además de contribuir de manera directa e indirecta al sustento de entre 235.000 y 240.000 personas en el país.
Parte de esta agenda sectorial tendrá un espacio de discusión en Territorio Aguacate 2026, que se realizará el 4 y 5 de noviembre en Plaza Mayor, Medellín, y reunirá a productores, compradores, comercializadores, expertos y otros actores de la cadena.
La programación abordará temas relacionados con productividad, estandarización de cultivos, material vegetal, estructura de costos y mercados, asuntos clave para fortalecer la competitividad de la industria colombiana del Hass.