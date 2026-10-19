Exportaciones de café colombiano caen 13,8 % a septiembre por efectos del dólar y costos operativos

Las exportaciones de café colombiano cayeron 13,8 % entre enero y septiembre de 2026, según las cifras de Asoexport y Analdex. Lo anterior significa una reducción de hasta 8,45 millones de sacos de 60 kilogramos, frente a los 9,80 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
La reducción se suma a las presiones sobre la rentabilidad del sector por la revaluación del peso y el incremento de los costos operativos.
Gustavo Gómez Montero, presidente ejecutivo de Asoexport, explicó que los exportadores atraviesan el denominado efecto tijera, un fenómeno en el que disminuyen los ingresos en pesos por cada dólar recibido, mientras aumentan los costos de operación.
“Es un tema complejo que hemos enfrentado los exportadores este año, no solo de café. Uno habla con todos los agroexportadores y la situación es muy similar”, señaló el dirigente gremial.
Según Gómez Montero, la revaluación de la moneda reduce los ingresos que reciben los exportadores al convertir sus ventas internacionales a pesos colombianos. A esto se suma el aumento de los costos laborales, asociado a las reformas recientes y al incremento del salario mínimo para 2026.
Menores ingresos y caída de los precios internacionales
El impacto de la tasa de cambio se refleja en los resultados que habría obtenido el sector cafetero durante 2025 si el dólar hubiera registrado un promedio similar al de este año.
El año pasado, Colombia exportó 13,14 millones de sacos de café de 60 kilogramos por un valor de $20,58 billones, con una tasa de cambio promedio de $4.052,71.
Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Asoexport, si se hubiera aplicado una tasa de cambio promedio de $3.503, como la observada durante 2026, los ingresos habrían alcanzado $17,79 billones. Esto representa una diferencia cercana a $2,8 billones.
“Esta contracción reduce de manera directa los márgenes de rentabilidad del sector y desincentiva la velocidad de los flujos de venta externa”, advirtió Gómez Montero.
A la presión cambiaria se suma el comportamiento de los precios internacionales. Mientras en el segundo semestre de 2025 el contrato C del café en la Bolsa de Nueva York superó los US$4 por libra, en septiembre de 2026 cerró alrededor de US$2,90 por libra.
La combinación de menores cotizaciones internacionales y un dólar más bajo redujo el precio interno por carga de café. No obstante, la calidad del grano colombiano continúa siendo un factor clave para mantener una prima en los mercados internacionales.
En septiembre, las exportaciones cafeteras mostraron una recuperación mensual y llegaron a 1,17 millones de sacos de 60 kilogramos, un aumento de 9 % frente al mismo mes de 2025.
Pese a este resultado, durante el año cafetero comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, Colombia exportó 11,68 millones de sacos, una disminución de 11 % frente al periodo cafetero anterior.
Gobierno busca agregar valor al café colombiano
En medio de estos desafíos, el Gobierno Nacional anunció medidas para mejorar la productividad y la rentabilidad de la caficultura, con énfasis en la transformación industrial del grano y la renovación de los cultivos.
Durante Cafés de Colombia Expo 2026, realizada en Corferias, Bogotá, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, señaló que el país busca atraer empresas internacionales para desarrollar alianzas con productores nacionales y avanzar hacia la exportación de productos terminados.
El funcionario explicó que sostuvo reuniones en Roma con Giuseppe Lavazza y Andrea Illy, referentes de la industria cafetera internacional, a quienes invitó a Colombia para explorar oportunidades de inversión y transformación del grano.
La estrategia también contempla la renovación de más de 80.000 hectáreas de cafetales y el acceso a financiación con tasas de interés bajas, plazos amplios e incentivos a través de recursos de Finagro. A esto se suma la mecanización de las labores agrícolas para reducir costos y aumentar la productividad.
“Estamos trabajando en tres temas muy puntuales: aumentar la productividad, aumentar la rentabilidad y aumentar la competitividad, porque de lo contrario los tratados de libre comercio nos pueden sacar del mercado”, afirmó Dangond.
El ministro también anunció que Colombia será sede del Consejo Internacional del Café en 2027, en el marco de la conmemoración de los cien años de la Federación Nacional de Cafeteros.