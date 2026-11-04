Gobierno confirma que invertirá en megaproyecto para recuperar gasoducto entre Colombia y Venezuela

El Gobierno Nacional incluyó la recuperación del Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines) para acelerar la rehabilitación de esta infraestructura y avanzar en la posibilidad de importar gas natural desde Venezuela.
La iniciativa quedó incorporada en la misión de Recursos Estratégicos y Energía y permitirá coordinar, desde la Vicepresidencia de la República, a las entidades involucradas en el proceso de recuperación.
El gasoducto fue inaugurado en 2007, tiene 225 kilómetros de longitud —88 kilómetros en Colombia y 137 en Venezuela— y conecta La Guajira con la región del Lago de Maracaibo.
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Su rehabilitación permitiría transportar gas venezolano hacia el Sistema Nacional de Transporte para su posterior distribución en Colombia. La infraestructura tiene una capacidad operativa de hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, equivalente a cerca de la mitad del consumo nacional.
Sin embargo, la primera fase del proyecto contempla importar 50 millones de pies cúbicos diarios, alrededor del 5 % de la demanda del país.
¿Qué implicaría recuperar el gasoducto con Venezuela?
Uno de los principales objetivos es diversificar las fuentes de abastecimiento y reducir los costos asociados a la importación de gas natural.
Actualmente, el gas que llega por vía marítima debe someterse a procesos de licuefacción para transportarlo en buques y regasificación cuando llega a Colombia. Estas etapas incrementan el costo final del combustible.
En cambio, el transporte por gasoducto desde Venezuela permitiría saltarse de esos procesos y sus costos asociados, lo que podría facilitar el acceso a gas a precios más competitivos para los hogares y la industria.
La alternativa también busca reducir los riesgos de desabastecimiento a mediano y largo plazo, al incorporar una fuente adicional de suministro a la producción nacional y las importaciones de gas natural licuado (GNL).
La recuperación del Antonio Ricaurte hace parte de la estrategia ‘Renacer’ de Ecopetrol y del objetivo de fortalecer la seguridad energética del país.
Más de una década sin operar
El gasoducto completa más de 10 años de inactividad. Aunque en los últimos años se anunciaron iniciativas de cooperación energética entre Colombia y Venezuela, estas no se tradujeron en inversiones para recuperar la infraestructura, que continuó deteriorándose.
Con su inclusión en los PINES, el Gobierno Nacional busca avanzar de los anuncios a la ejecución del proyecto, con la participación de Ecopetrol y las entidades correspondientes.
No obstante, la eventual entrada en operación estará sujeta a varias condiciones. La rehabilitación deberá cumplir la legislación colombiana y los regímenes de sanciones aplicables.
Además, será necesario obtener la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Cada etapa deberá contar con las autorizaciones correspondientes.
Por tanto, la inclusión como proyecto estratégico representa un avance administrativo, pero no significa que el gas venezolano pueda comenzar a llegar inmediatamente a Colombia.
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