Milagro Week llegará a Europa: Madrid será sede en marzo de 2027

El Gobierno Nacional realizará por primera vez una edición de la Milagro Week en Europa. Madrid, España, será la sede del encuentro en marzo de 2027, confirmó el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.
El anuncio se produjo durante la visita oficial del vicepresidente a España, donde, junto con representantes del Gobierno y ProColombia, sostuvo reuniones con más de 400 empresarios e inversionistas para identificar oportunidades de negocio en sectores como infraestructura, turismo, energía y tecnología.
La agenda incluyó más de 14 reuniones con potenciales inversionistas y compañías que ya tienen presencia en Colombia. Según Restrepo, los encuentros buscan fortalecer la confianza en el país y atraer nuevos capitales europeos.
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“Hay una señal de confianza que envía el Gobierno de Abelardo de la Espriella por la seguridad física, pero también por la seguridad jurídica. Este es el momento para que España, que es nuestro segundo mayor inversionista en el país, se convierta en el escenario para la realización de la Milagro Week en Europa”, afirmó el vicepresidente.
Restrepo señaló que el encuentro se realizará en marzo de 2027 y tendrá como objetivo aumentar la inversión europea en Colombia.
Además, el funcionario confirmó que Barranquilla recibirá a cerca de 400 empresarios internacionales antes de finalizar 2026, como parte de la estrategia para promover al país como destino de inversión.
Las Milagro Week para atraer inversión
Las Milagro Week son encuentros empresariales impulsados por el Gobierno Nacional para presentar oportunidades de inversión en Colombia y acercar a compañías internacionales a proyectos estratégicos del país.
La primera edición se desarrollará en Nueva York, Estados Unidos, con la participación de entidades financieras y compañías internacionales, entre ellas Citi, J.P. Morgan, Atlantic Council y U.S. Chamber of Commerce.
El Gobierno Nacional también ha planteado la posibilidad de realizar una jornada similar en Venezuela, aunque todavía no se conocen mayores detalles sobre su alcance y fecha. El objetivo será impulsar la inversión de empresas colombianas en Venezuela y aprovechar las oportunidades que abre la nueva relación, en un mercado que durante los últimos 30 años representó US$1.548 millones.
Con la edición anunciada en Madrid, España, se convertirá en la tercera sede internacional contemplada dentro de esta estrategia de promoción de inversiones.