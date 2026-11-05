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EPM vuelve al mercado internacional de capitales con emisión de bonos de US$1.000 millones

La colocación se concretó este jueves 5 de noviembre y corresponde a un título denominado en dólares, con un plazo de siete años y vencimiento en 2033.

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Empresas Públicas de Medellín (EPM)
Empresas Públicas de Medellín (EPM). Foto: EPM

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Empresas Públicas de Medellín (EPM) regresó al mercado internacional de capitales con una emisión de bonos por US$1.000 millones, operación que representa su séptima colocación de deuda en estos escenarios financieros y la primera en seis años. Los recursos estarán destinados a fortalecer la liquidez de la compañía, cubrir compromisos financieros de mediano plazo y anticipar parte de las necesidades de financiación previstas para 2027.

La colocación se concretó este jueves 5 de noviembre y corresponde a un título denominado en dólares, con un plazo de siete años y vencimiento en 2033.

La operación recibió solicitudes de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y América Latina, lo que permitió a EPM obtener financiación en medio de la volatilidad de los mercados y los desafíos que enfrenta el sector energético.

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El gerente general de la compañía, John Maya Salazar, señaló que esta transacción responde a una estrategia de planeación financiera que busca mantener la estabilidad de la empresa y garantizar la prestación continua de los servicios públicos. También destacó que la participación de capitales internacionales refleja el respaldo al modelo de negocio y a la capacidad operativa de EPM.

Antes de la emisión, la compañía adelantó un proceso de debida diligencia que incluyó la revisión de sus condiciones financieras, operativas, legales, regulatorias y de sostenibilidad. En este procedimiento participaron la firma auditora Ernst & Young, calificadoras de riesgo y asesores jurídicos nacionales e internacionales, entre ellos Clifford Chance US LLP y Mosquera Abogados.

En materia de riesgo crediticio, Moody’s Ratings asignó a los nuevos bonos la calificación Baa3, correspondiente a grado de inversión y equivalente a la nota internacional que actualmente mantiene EPM. La agencia destacó la posición de mercado de la compañía, su relevancia regional y la diversificación de sus negocios de servicios públicos.

Por su parte, Fitch Ratings otorgó una calificación BB y resaltó la composición de los activos de la empresa y la madurez de sus mercados regulados.

La operación también busca anticipar posibles presiones financieras asociadas a las condiciones hidrológicas del sector energético hasta 2027, mediante el fortalecimiento del flujo de caja y la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones futuras.

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