Barómetro Petrolero 2026: cae la percepción positiva de la industria petrolera en Colombia y aumenta el rechazo al fracking

La percepción favorable de la industria petrolera en Colombia cayó 10 puntos porcentuales en 2026, mientras que el respaldo al fracking continúa siendo minoritario, según los resultados del Barómetro Petrolero 2026.
El estudio, que mide la percepción de la opinión pública, los directivos del sector y las autoridades de Gobierno sobre la industria de petróleo y gas, evidenció un deterioro en varios indicadores relacionados con la actividad petrolera, especialmente en la confianza sobre su desempeño ambiental y social.
De acuerdo con los resultados, el 70 % de los encuestados considera que la industria petrolera es positiva para el país, frente al 80 % registrado en 2025. La caída también se refleja en los municipios productores, donde la percepción favorable pasó del 83 % al 74 % en el último año.
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En cuanto a la opinión sobre las empresas de petróleo y gas, el 59 % de los encuestados a escala nacional manifestó tener una percepción positiva en 2026, frente al 69 % del año anterior. En los municipios productores, este indicador se ubicó en 58 %, comparado con el 65 % de 2025.
Se deteriora la percepción sobre el desempeño ambiental y social
Uno de los resultados que más llama la atención del Barómetro Petrolero está relacionado con la distancia entre lo que la ciudadanía considera posible para la industria y la evaluación que hace del comportamiento de las empresas.
En materia ambiental, el 71 % de los encuestados considera que es posible desarrollar operaciones petroleras responsables con el medio ambiente. Sin embargo, solo el 44 % cree que las empresas petroleras son responsables ambientalmente. Este último indicador cayó cinco puntos porcentuales frente a 2025, cuando se ubicaba en 49 %.
Una brecha similar se observa en el componente social. El 71 % considera que es posible realizar operaciones petroleras socialmente responsables, pero apenas el 48 % cree que las empresas están comprometidas con el progreso de las comunidades. Esta percepción también retrocedió cuatro puntos porcentuales frente al año anterior.
En cuanto a la convivencia con otras actividades económicas, el 75 % considera que la industria petrolera puede coexistir con sectores como el turismo y el agro. No obstante, el 52 % opina que las empresas petroleras respetan la cultura y las tradiciones de sus regiones, cuatro puntos porcentuales menos que en 2025.
Fracking sigue generando rechazo entre los colombianos
Otro de los asuntos evaluados fue el desarrollo de yacimientos no convencionales mediante fracturamiento hidráulico o fracking.
A escala nacional, el 58 % de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con que se realice esta actividad en Colombia, frente al 52 % registrado en 2025. Por su parte, el respaldo pasó del 30 % al 34 %.
En los municipios productores, el rechazo también aumentó: pasó del 53 % en 2025 al 60 % en 2026. Mientras tanto, el porcentaje de personas que está de acuerdo con realizar fracking en el país subió del 21 % al 31 %.
Sin embargo, cuando la pregunta se plantea sobre la posibilidad de realizar esta técnica en el propio municipio para aumentar las reservas de gas, el 59 % de los encuestados a escala nacional manifestó estar en desacuerdo, frente al 52 % de 2025. En los municipios productores, el rechazo pasó del 49 % al 59 %.
Pese a estas cifras, el estudio también identificó percepciones favorables sobre algunos de sus posibles efectos. El 54 % de los encuestados a escala nacional está de acuerdo con que el fracking podría ayudar a aumentar la disponibilidad de gas y reducir la dependencia de las importaciones. Asimismo, el 58 % considera que podría generar empleo e ingresos en las regiones donde se desarrolle.
¿Qué piensan los directivos y las autoridades?
El Barómetro también consultó a directivos de empresas de hidrocarburos y prestadoras de bienes y servicios del sector, así como a autoridades nacionales, territoriales y ambientales.
Entre los directivos, el 80 % manifestó estar en desacuerdo con que se prohíba o descarte el fracking como parte de la política pública del sector, mientras que el 11 % se mostró de acuerdo y el 9 % no respondió o no tomó posición.
En contraste, entre las autoridades de Gobierno la posición está más dividida: el 49 % considera que no debería retomarse el fracking, el 42 % está a favor y el 9 % no respondió.
Sobre las medidas más urgentes para revertir la caída de las reservas de gas natural, los directivos priorizaron incentivar la exploración y producción costa afuera, con un 31 % de las respuestas. Le siguieron acelerar los proyectos de recuperación mejorada (20 %), fortalecer a Ecopetrol como operador y explorador (18 %), hacer fracking (10 %) y mejorar el marco regulatorio (5 %).
Por su parte, las autoridades de Gobierno dieron mayor prioridad a fortalecer a Ecopetrol como operador y explorador, con un 32 %, seguido de incentivar la exploración y producción costa afuera (27 %).
En las expectativas empresariales, el 53 % de los directivos considera que sus compañías expandirán sus operaciones en Colombia durante los próximos cinco años, el 36 % cree que las mantendrán y el 11 % anticipa una reducción.
Entre las principales razones que explican la posibilidad de reducir operaciones aparecen el rechazo de las comunidades (17 %), las mejores oportunidades en otros países (16 %), los problemas de seguridad (14 %), la falta de estabilidad jurídica (13 %) y la falta de apoyo del Gobierno (10 %).
Encuentre el barómetro y su ficha técnica en este enlace.