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Dólar en Colombia registró leve alza y cerró sobre los $3.230

La revisión al alza de la inflación por parte del BanRep y el repunte de los precios del petróleo marcaron la jornada cambiaria.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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El dólar en Colombia cerró este jueves 5 de noviembre en $3.230, lo que se traduce en un aumento de $11 respecto a la jornada del día anterior ($3.219). 

A lo largo de las negociaciones alcanzó un valor máximo de $3.240, así como una cotización mínima de $3.208. Con esto, el precio promedio de la divisa estadounidense alcanzó los $3.228.

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En el plano local, el Banco de la República elevó la proyección de inflación para el 2026, pasando del 6,9 % al 7,1 %.

El mercado también está atento a la publicación de las minutas de la última reunión del BanRep, misma en la que la autoridad monetaria optó por mantener inalteradas las tasas de interés.

En el contexto internacional, los inversionistas tienen en la mira que el nuevo escenario político podría impulsar un acuerdo con el presidente de los EE. UU., Donald Trump, para imponer un impuesto a las ganancias extraordinarias ante el incremento que viene registrando el petróleo. 

En ese contexto, el barril de crudo de referencia Brent se cotiza a esta hora en US$97,55, lo que equivale a un aumento del 2,90 %, mientras que el WTI reporta un alza de 2,73 %, alcanzando los US$90,26.

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