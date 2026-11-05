¿Por qué renunció Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay y de qué lo acusan?

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves, en medio de la crisis financiera de Ueno Bank y del avance de un juicio político en su contra por presuntos conflictos de intereses.
«He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones públicas», anunció el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales.
Peña también pidió disculpas a los paraguayos por sus posibles errores durante el ejercicio de su cargo. «La historia se encargará de juzgar y poner en su justa consideración los acontecimientos que hoy nos toca vivir. Pido disculpas al pueblo si en algún momento he fallado», manifestó.
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La decisión se conoció mientras la Cámara de Diputados avanzaba en el trámite de un juicio político contra el mandatario. Con 78 votos afirmativos, los legisladores aprobaron por unanimidad la solicitud de enjuiciamiento, que ahora deberá ser evaluada por el Senado.
La diferencia entre los dos procedimientos tiene implicaciones jurídicas para Peña. Si el Senado aprueba su destitución, el mandatario perdería los fueros y las protecciones especiales asociadas a su investidura. En cambio, si el Congreso acepta su renuncia, conservaría esas garantías.
La acusación contra el presidente señala un presunto «grave y sistemático mal desempeño de sus funciones» y busca retirarle la investidura. Peña llegó al poder en agosto de 2023 para un periodo de cinco años, que debía extenderse hasta 2028.
¿Qué pasó con Ueno Bank y por qué involucran a Peña?
La crisis que precipitó la salida del mandatario está relacionada con la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera privada que quedó bajo control del Banco Central de Paraguay después de que se detectaran problemas de solvencia.
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el capital del banco había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la regulación. La intervención paralizó su aplicación, las tarjetas y las transferencias, lo que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus recursos y provocó protestas.
Entre los afectados se encuentran aproximadamente 32.000 jubilados que recibían sus pensiones a través de la entidad. Ante esta situación, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que trasladaría sus cuentas a otro banco para garantizar la continuidad de los pagos.
El impacto también alcanza a los recursos públicos. Ueno Bank administraba alrededor de US$850 millones provenientes de distintas instituciones estatales, entre ellas el IPS, la empresa pública de electricidad y la represa hidroeléctrica de Itaipú.
El escándalo tomó una dimensión política debido a los vínculos económicos que Peña había mantenido con el grupo propietario de la entidad. El mandatario fue accionista de ese conglomerado hasta el año pasado, después de haber llegado a la Presidencia en agosto de 2023.
Los promotores del juicio político sostienen que el gobernante habría utilizado su posición para favorecer a una entidad financiera con la que tenía relaciones económicas, anteponiendo intereses privados a sus responsabilidades públicas.
La controversia también escaló dentro del oficialismo. El Partido Colorado respaldó el proceso de enjuiciamiento, mientras que Horacio Cartes, líder de esa formación y mentor político de Peña, anunció su apoyo a la iniciativa, aumentando el aislamiento del presidente.
Tras el anuncio de la renuncia, el vicepresidente Pedro Alliana está llamado a asumir la Presidencia y completar el periodo de gobierno hasta 2028, de acuerdo con las disposiciones constitucionales paraguayas.