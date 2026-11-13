Gobierno De la Espriella cofinanciará con $34.000 millones el 50 % de los estudios de la Línea 4 del metro de Bogotá

El Gobierno Nacional confirmó que, a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes), cofinanciará el 50 % de los estudios de la Línea 4 del Metro de Bogotá con un aporte estimado de $34.000 millones.
De acuerdo con la Presidencia de la República, el convenio interadministrativo ya se encuentra en proceso de formalización con el objetivo de agilizar la contratación y estructuración técnica de este corredor estratégico para la movilidad de la capital.
La decisión concreta el compromiso anunciado a finales de octubre por el presidente Abelardo de la Espriella tras reunirse con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encuentro en el que la Nación ratificó su respaldo financiero a la expansión de la red férrea capitalina.
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Aunque el trazado definitivo dependerá de los resultados de estos estudios técnicos, la propuesta preliminar de la Línea 4 contempla extender el sistema hacia el extremo norte de la ciudad por el eje de la Autopista Norte —entre la calle 100 y el entorno de las calles 235 y 245—, facilitando la conexión con el Regiotram del Norte y el resto de la red del Metro.
Este desembolso se suma al reciente acercamiento institucional entre la Casa de Nariño y el Distrito —que incluyó esta semana un recorrido oficial por las obras de la Primera Línea junto al vicepresidente José Manuel Restrepo y la gerente designada para Bogotá, Clara Lucía Sandoval—, así como a otros frentes de inversión conjunta como la búsqueda de $450.000 millones para el corredor Suba-Cota y el respaldo a la extensión de la Línea 1 hasta la calle 100.