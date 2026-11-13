El exministro de Vivienda y miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, fue designado como nuevo gerente del Fondo Milagro, con la misión de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.
El nombramiento se produce horas después de que el presidente Abelardo de la Espriella aceptara la renuncia de Jaime Andrés Uribe a la dirección de la entidad, en medio de la controversia por los altos salarios de los funcionarios del fondo y los cuestionamientos en el Congreso por su baja ejecución presupuestal.
Al anunciar la llegada de Henao, el jefe de Estado aseguró que la prioridad de la nueva administración será garantizar eficiencia en el uso de los recursos públicos: «Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas».
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Asimismo, el Gobierno Nacional señaló que «la reconstrucción de Colombia es una tarea que nos une a todos. Con el esfuerzo del Gobierno Nacional, el sector privado, las autoridades territoriales y la solidaridad de los colombianos, vamos a levantar las regiones afectadas y devolverles la esperanza a miles de familias«.
La salida de Uribe se dio este viernes luego de que el jefe de Estado desautorizara la escala salarial anunciada para la entidad por ir en contravía de su directiva de austeridad, ordenando reversar dichos pagos de inmediato.
«Acabo de aceptar la renuncia del director del Fondo Milagro, tal cual la solicité, porque era lo correcto», manifestó el mandatario al advertir que no permitirá que decisiones inconsultas empañen la labor de reconstrucción tras el sismo.