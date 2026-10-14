Arriendos de casas en Colombia alcanzaron su mayor valor en casi dos años: Estas son las causas

Según un reciente informe del El Libertador-Davivienda Rent Index (ELDRI) para inmuebles residenciales, en septiembre los arriendos crecieron un 9,5 % anual en casas y un 6,5 % en apartamentos.
Indica el análisis que, en el caso de los apartamentos, los incrementos se han moderado respecto a su punto más alto del 2026 (julio, cuando alcanzaron crecimientos del 6,7 %), pero continúan siendo mayores que la cifra de cierre del 2025 (5,8 %) y se mantienen por encima del promedio de los últimos 12 meses (6,0 %).
Para el segmento de casas en Colombia, los arriendos alcanzaron la cifra más alta desde diciembre de 2024, momento en el que se observó el mismo crecimiento.
“Al analizar los resultados del ELDRI de septiembre para casas en las principales ciudades del país, se observa que los mayores incrementos en los cánones de arrendamiento se registraron en Armenia (13,2 %), Bucaramanga (11,5 %) y Medellín (11,4 %)”.
Otras variaciones de los arriendos para las casas Colombia
Asimismo, las menores variaciones en casas se presentaron en Cartagena (7,7 %), Bucaramanga (8,0 %) y Barranquilla (8,3 %).
En el caso de los apartamentos, las ciudades con los mayores aumentos en los cánones fueron Armenia (14,3 %), Manizales (11,8 %) y Bucaramanga (10,6 %).
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“En el segmento de inmuebles no residenciales, el ELDRI reportó en septiembre un incremento anual del 6,7 % en oficinas, 5,2 % en locales comerciales y 6,9 % en bodegas”, agrega el análisis sobre los arriendos en Colombia.