Armenia, Bucaramanga y Medellín, las ciudades donde más sube el arriendo: Ciudadanos ya sienten golpe al bolsillo

Los precios de los arriendos en Colombia continuaron al alza en septiembre de 2026, aunque con diferencias según el tipo de inmueble y la ciudad. El comportamiento de los cánones de arrendamiento reflejó incrementos tanto en el mercado residencial como en el comercial.
De acuerdo con el Libertador-Davivienda Rent Index (ELDRI), los cánones de las casas aumentaron 9,5 % anual en septiembre, mientras que los apartamentos registraron una variación de 6,5 %.
En el segmento de apartamentos, el incremento se moderó frente al máximo de 6,7 % alcanzado en julio. No obstante, el resultado de septiembre superó el crecimiento de 5,8 % registrado al cierre de 2025 y el promedio de los últimos 12 meses, que se ubicó en 6,0 %.
Por su parte, el aumento anual de 9,5 % en los cánones de las casas representó el nivel más alto desde diciembre de 2024, cuando se registró la misma variación.
¿En qué ciudad subió más el arriendo?
El comportamiento de los arrendamientos varió entre las principales ciudades del país. En el mercado de casas, Armenia registró el mayor incremento anual, con 13,2 %, seguida de Bucaramanga, con 11,5 %, y Medellín, con 11,4 %.
En los apartamentos, Armenia también encabezó la lista, con un aumento de 14,3 %. Le siguieron Manizales, con 11,8 %, y Bucaramanga, con 10,6 %.
En contraste, Cartagena presentó la menor variación en los cánones de las casas, con 7,7 %. En apartamentos, esta ciudad también tuvo el incremento más bajo, de 1,5 %.
Barranquilla reportó aumentos anuales de 8,3 % en casas y 3,1 % en apartamentos. En Bogotá, los cánones de los apartamentos crecieron 4,9 %.
¿Cómo se comportaron los arriendos comerciales?
El informe también identificó incrementos en los cánones de los inmuebles destinados a actividades comerciales y empresariales. En septiembre, las oficinas registraron un aumento anual de 6,7 %, los locales comerciales subieron 5,2 % y las bodegas tuvieron una variación de 6,9 %.
Frente a diciembre de 2025, el crecimiento de los cánones de los locales comerciales se aceleró 0,08 puntos porcentuales, mientras que el de las bodegas aumentó 1,95 puntos porcentuales. En cambio, las oficinas presentaron una variación ligeramente inferior a la registrada al cierre del año pasado.
Por ciudades, Ibagué y Medellín compartieron el mayor incremento anual en los cánones de los locales comerciales, con 8,0 % cada una. Armenia ocupó el siguiente lugar, con 7,7 %. Pereira fue la excepción, al registrar una caída de 1,7 %.
En el segmento de oficinas, Manizales reportó el mayor aumento, con 15,4 %, seguida de Bucaramanga, con 13,2 %, y Cali, con 10,0 %. Armenia, por el contrario, presentó una reducción de 4,0 %.
Finalmente, Armenia registró el mayor incremento en los cánones de las bodegas, con 38,8 %. Cali tuvo un aumento de 8,3 %, mientras que Cartagena reportó una variación de 8,2 %.