 Así impactaría una inflación en Colombia del 7 % el aumento del precio de los arriendos en 2027

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Así impactaría una inflación en Colombia del 7 % el aumento del precio de los arriendos en 2027

Las proyecciones señalan que la inflación en Colombia podrían bajar del 5 % para el año entrante.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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Es inevitable que la inflación en Colombia cierre 2026 en 7 %, cifra con la que deberán ajustarse los precios de los arriendos en Colombia durante 2027.

Lo anterior significa que el incremento para el próximo año será superior al 5,2 % reportado por el DANE como variación total del IPC durante 2025.

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El Banco de la República y varios centros de pensamiento habían advertido que uno de los principales riesgos de que la inflación en Colombia cerrara en niveles altos en 2026 era que se produjeran ajustes de precios al alza.

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Casi el 42 % de los hogares del país vive en arriendo, por lo que estas personas tendrán que hacer cuentas con una variación superior a la del año anterior.

¿Cuándo sube el precio del arriendo con la inflación en Colombia de 2026?

Un punto clave es que los aumentos no deben aplicarse desde enero de 2027, pues el ajuste de los cánones se realiza cuando se cumple un año desde la firma del contrato entre el arrendador y el arrendatario.

Si una persona firmó su contrato en mayo, será en mayo de 2027 cuando se aplique el aumento del 7 % en el canon. No puede realizarse ningún ajuste por encima de ese límite. Además, el propietario del inmueble no está obligado a incrementar el canon si decide mantenerlo sin cambios.

se dispararía el precio de los arriendos en Colombia
Arriendos en Colombia. Foto: Valora Analitik

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Para el próximo año, las expectativas indican que la inflación en Colombia podría ubicarse por debajo del 5 %, por lo que el aumento del arriendo en 2028 sería sustancialmente menor.

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