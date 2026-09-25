Aumento en reservas de petróleo, producción de gas, fracking e independencia corporativa: los retos del nuevo presidente de Ecopetrol  

El pasado jueves 24 de septiembre se confirmó el nombramiento de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol. La compañía informó que la Junta Directiva tomó la decisión de manera unánime. El directivo asumirá sus funciones el lunes 28 de septiembre de 2026. Es decir, la presidencia bajo encargo de Camilo Barco culminará el domingo 27 de septiembre. Gutiérrez es administrador de la Universidad del Norte y tiene una especialización en gerencia de la salud.
Este nombramiento no es una sorpresa para el mercado, ya que se preveía esta designación debido a que Gutiérrez es cercano al Gobierno. De otro lado, para algunos analistas del sector, sus retos estarán en aumentar las reservas de crudo y explorar la técnica del fracking, junto con aumentar la producción de gas y mantener la independencia corporativa en una compañía que está listada en la bolsa de Nueva York.
Iván Arroyave, experto en la industria energética, manifestó que Gutiérrez recibió una compañía que es rentable, tiene activos importantes, y por lo tanto, una incidencia en las finanzas públicas de Colombia. A lo que añadió que su reto está en garantizar que esto sea sostenible en el tiempo, y en abrirle camino a Ecopetrol para mantener su producción de petróleo y gas, además de mantener o mejorar sus ingresos y caja en los próximos 10 o 15 años.
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“Las reservas son el punto de partida. Ecopetrol cerró 2025 con 1.944 millones de barriles equivalentes de reservas probadas, una vida media de 7,8 años y una reposición equivalente a 121 % de la producción. Son cifras favorables, pero deben sostenerse año tras año. La exploración y el desarrollo de nuevos recursos siguen siendo necesarias para mantener la producción y los ingresos futuros”, dijo.
Pero uno de los retos mayúsculos que tendrá su gestión será la recuperación de la producción de gas. Las cifras de los gremios energéticos no son favorables, ya que estos manifestaron que en el país se está importando 30 % del gas que se consume. Organizaciones como Acipet (Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos), también revelaron que, a finales de 2026, Colombia podría importar entre 35 % y 40 % del gas para abastecer su propia demanda.
Según Arroyave, la compañía tiene los suficientes recursos en el mar Caribe para revertir esta tendencia. Pero el desafío consiste en que del descubrimiento se pase a reservas comerciales, junto con una infraestructura y contratos para que el gas entre efectivamente al mercado.
“Todo esto exige una asignación rigurosa del capital: exploración, producción, gas, refinación, transmisión y los negocios asociados con la transición compiten por recursos. Las decisiones deben responder a rentabilidad, riesgo y capacidad de producir caja. Ecopetrol puede diversificarse, pero los negocios deben crear valor”, enfatizó.
Por su parte, Felipe Bernal, miembro del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, manifestó que el gas debe ser una prioridad para la seguridad energética, no solo en el aumento de la oferta, sino también en producción, infraestructura e incluso importación, todo ello para garantizar el abastecimiento, tanto para los sectores residenciales como para el industrial. Según él, lo importante es que se mantenga la disciplina fiscal y que Ecopetrol tenga la capacidad de invertir en proyectos que tengan retorno y fortalezcan su negocio.
Sin embargo, expresó que debe recomponerse la confianza en el gobierno corporativo. Bernal agregó que, tras la renovación de seis de los nueve miembros de la Junta Directiva y el cambio de administración, deben demostrarse con acciones concretas que tanto la Junta como la gerencia van a gestionar Ecopetrol con disciplina de capital, criterio empresarial y autonomía técnica, con la finalidad de separar los objetivos de política pública de los objetivos empresariales de la organización.
“Eso es particularmente importante porque Ecopetrol no es solamente una empresa del Estado, tiene más de 11 % de accionistas minoritarios y presencia en los mercados internacionales de capital. La credibilidad de su gobierno corporativo tiene consecuencias directas sobre el costo de capital, la valoración de la compañía y su capacidad para financiar sus próximos ciclos de inversión”, agregó el analista de la Universidad de Columbia.
Por otro lado, el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, tocó uno de los puntos sensibles para la compañía. Según lo dijo, la plantilla de personal se ha visto menguada por la salida de profesionales de la nómina, que fueron reemplazados por “cuotas burocráticas” y bajo “cuestionamientos” en materia de decisiones de inversión.
Acosta fue más allá, expresando que también deberán reversarse las compras de los parques eólicos, es decir, de generación de energía a través del viento, en los que se invirtió en La Guajira. Incluso manifestó que podría estar sobre la mesa la venta de una parte de las acciones del Estado a accionistas minoritarios.
Adicionalmente, Julio César Vera, presidente de XUA Energy y experto del sector, puso sobre la mesa el impulso a yacimientos no convencionales o fracking, junto con el desarrollo de la exploración y el desarrollo de yacimientos que ya existen, así como la consolidación de proyectos de recobro, la reducción de costos y el mantenimiento de la disciplina financiera para fortalecer la operación.
Resultados de Ecopetrol en el segundo trimestre
Cuando la estatal energética reveló sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026, sus utilidades llegaron a $6 billones, lo que significó una variación al alza de 235 % respecto al mismo periodo de 2025. Tal y como lo señalaron los pronósticos del mercado.
Los ingresos se ubicaron en $40 billones, reportando un incremento de 35 % respecto al mismo lapso de 2025. Las previsiones de Corficolombiana señalaron que el desempeño fue producto del comportamiento favorable del precio internacional de petróleo Brent y del negocio de refinación. Cabe recordar que el grupo no reportaba aumentos en utilidades en su variación interanual desde el cuarto trimestre de 2022.
Caída en las ventas de gas
Además de la importación, que cada vez tiene una mayor relevancia en la canasta energética, las cifras de Ecopetrol mostraron que la caída en el volumen de ventas de este energético se ubicó en 22,1 % en el segundo trimestre de 2026. Por otro lado, mientras en el segundo trimestre de 2022, cuando Gustavo Petro llegó a la Presidencia, la venta de este energético representó 10,6 % de las ventas totales del Grupo, para el segundo trimestre de 2026 la cifra disminuyó a 6,9 %.
Las cifras históricas señalaron que, desde el tercer trimestre de 2024, las ventas de gas no superan 100.000 barriles de petróleo equivalentes diarios. Desde esa fecha, salvo algunas excepciones por trimestre, han venido en descenso hasta mediados de 2026, cerrando el segundo trimestre en 67.600 barriles de crudo equivalentes al día. Por su parte, el crudo (petróleo) tuvo una disminución en ventas de 1,2 % para la compañía en el trimestre indicado, pero representó 44,5 % del total vendido.
Las exportaciones de crudo de la estatal energética se dirigieron principalmente a Asia, con una representatividad de 55,9 % en el segundo trimestre del año mencionado. Luego siguieron la costa del Golfo de EE. UU., con 33,3 % de participación, Europa (6,7 %), la costa este de EE. UU. (2,5 %), América Central y el Caribe (1,5 %) y la costa oeste de EE. UU. (0,2 %)
Comportamiento de la venta de gasolina, diésel, jet fuel y GLP
Este rubro fue el más relevante en las ventas del segundo trimestre, al representar 48,6 % del total. El segmento hace referencia a gasolina, gas licuado de petróleo (GLP), jet fuel y otros bienes de petroquímica. En el lapso indicado, las ventas se ubicaron en 476.100 barriles diarios equivalentes, lo que significó un alza de 3,7 % frente al segundo trimestre de 2025. Fue el único rubro que no registró disminuciones en las ventas de Ecopetrol en comparación con petróleo crudo y gas.
Las cifras históricas revelaron que, desde 2022, esta línea de productos tiene una representatividad superior a 45 % dentro del total de las ventas. Pese a algunas disminuciones en la variación interanual registradas en trimestres anteriores, continúa siendo la de mayor participación en las ventas.
Las exportaciones de esta línea de negocio se concentraron principalmente en la costa del Golfo de EE. UU., con una representatividad de 37,4 %. Luego siguieron América Central y el Caribe (24,6 %), Europa (13,3 %); América del Sur (8,9 %), Asia (8,8 %) y la costa este de EE. UU. (4,8 %), entre otros mercados.
Algunos resultados financieros
Durante el segundo trimestre, los indicadores aumentaron gracias al precio internacional del petróleo Brent y al negocio de refinación, como se reveló el 3 de agosto de 2026. Las utilidades del primer semestre reportaron un alza de 96 %, luego de tres años de caídas.
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Si se hace un comparativo desde el segundo trimestre de 2023, cuando Ricardo Roa llegó a la presidencia de la compañía, el precio promedio del Brent se ubicó en US$77,7 por barril. En el primer trimestre de 2026, la cifra se ubicó en US$78,4 por barril. Con base en esto, otros cálculos financieros, como el ‘Return on Sales’ (ROS), también permiten identificar que durante el segundo trimestre de 2023, por cada US$100 que Ecopetrol recibió por ventas, obtuvo aproximadamente US$11,9 de utilidad neta, mientras que en el primer trimestre de 2026, por cada US$100 que la compañía recibió en ventas, obtuvo cerca de US$10 de utilidad neta.