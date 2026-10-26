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Ideam confirmó nuevo pronóstico de lluvias en Colombia para la última semana de octubre

Las lluvias en Colombia se podrían mantener con mayor intensidad en algunas regiones.

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lluvias en colombia en ciudades principales
Imagen: Generada con IA de Gemini

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer un nuevo pronóstico para las lluvias en Colombia y el inicio de las altas temperaturas.

Si bien en el país ya se sienten los efectos del fenómeno de El Niño en algunas regiones, en ciudades capitales como Medellín o Bogotá todavía predominan las precipitaciones.

Fuertes lluvias en Colombia pronostico
Imagen: Generada con IA de Gemini

Según el Ideam, las lluvias en Colombia se van a mantener al cierre de octubre y, muy posiblemente, se intensifiquen hacia las horas de la tarde.

Dice el organismo que el patrón atmosférico predominante en la región Andina hará que el país tenga mañanas con nubosidad variable e intervalos de sol.

Pronósticos para las lluvias en Colombia

Sin embargo, habrá precipitaciones moderadas a fuertes durante las horas de la tarde y las primeras horas de la noche.

Asimismo, a pesar de las lluvias en Colombia, se prevén temperaturas máximas en Bogotá de entre 19 °C y 21 °C al mediodía, las cuales descenderán drásticamente tras los aguaceros.

fuertes lluvias en colombia hasta cuando van
Imagen: Generada con IA de Gemini

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El Ideam señaló que mantiene un seguimiento continuo por posibles encharcamientos, tormentas eléctricas y un eventual incremento en el riesgo de deslizamientos en zonas como la región Andina, esto por cuenta de la saturación de los suelos tras las precipitaciones.

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