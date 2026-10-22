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ONU asegura que el fenómeno de El Niño alcanzaría “una intensidad sin precedentes”

El fenómeno de El Niño en Colombia ya se siente en algunas regiones.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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La Organización de las Naciones Unidas actualizó sus pronósticos sobre los complejos efectos climáticos del fenómeno de El Niño. Según el organismo, los países ubicados en las zonas de influencia, como Colombia, ya deberían contar con planes de mitigación.

La ONU indicó que, en los próximos meses, las economías más afectadas enfrentarán dificultades en el suministro de energía y agua, así como aumentos en los precios de los alimentos.

Aunque está lloviendo, Fenómeno de El Niño mantiene en alerta a varias regiones de Colombia por riesgo de incendios y falta de agua
Aunque está lloviendo, Fenómeno de El Niño mantiene en alerta a varias regiones de Colombia por riesgo de incendios y falta de agua. Imagen de referencia generada con IA

Según la ONU, el fenómeno de El Niño podría alcanzar “una intensidad sin precedentes en los registros de las últimas cuatro décadas”. La advertencia fue emitida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas que pidió a los gobiernos proteger, sobre todo, a las poblaciones más vulnerables.

El reporte de la ONU señala que la temperatura superficial del Pacífico tropical podría ubicarse 3,8 °C por encima del promedio entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Apoyos económicos por el impacto del fenómeno de El Niño

La OMM advirtió, además, que el episodio de temperaturas extremadamente altas podría superar las escalas de intensidad utilizadas para vigilar El Niño durante los últimos 40 años.

Tom Fletcher, coordinador humanitario de la ONU, citado por medios como EFE, afirmó que las consecuencias para las comunidades vulnerables serán aún más difíciles de atender. Por esto, las Naciones Unidas anunciaron la asignación de US$50 millones para apoyar a 11 países expuestos a los impactos del fenómeno.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

Es importante tener en cuenta que, según entidades locales como el Ideam, el fenómeno de El Niño no implica que vaya a dejar de llover por completo en Colombia.

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El Ideam asegura que pueden seguir presentándose lluvias fuertes, tormentas e inundaciones, “aunque las precipitaciones acumuladas sean inferiores a las habituales en varias regiones”.

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