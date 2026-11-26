La percepción de los mercados financieros sobre la economía colombiana atraviesa un momento delicado en el que la credibilidad fiscal del Gobierno se encuentra seriamente amenazada.
A pesar de los discursos de austeridad y de la presentación de iniciativas como la ley de rescate fiscal, la demora en concretar decretos y recortes presupuestales efectivos ha generado escepticismo entre los inversionistas.
Así lo advirtió Rafael Molina, director de Research en Renta 4 Global Fiduciaria, durante una entrevista concedida a Valora Analitik en el marco del podcast Top Finance, producto de la alianza estratégica entre las empresas.
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Durante el diálogo, Molina abordó las presiones inflacionarias, el futuro de las tasas de interés, las perspectivas del dólar y la urgencia de corregir el déficit primario para mantener la estabilidad de los mercados.
¿Cuál es su expectativa sobre las tasas de interés del Banco de la República y la evolución de la inflación hacia 2027?
Proyectamos que la inflación cerrará este año en 6,8 % y para 2027 se ubicará entre 5,5 % y 5,6 %, un nivel más pesimista que el consenso del mercado debido a presiones como un eventual aumento del salario mínimo cercano al 10 % y los efectos del fenómeno de El Niño. Frente a este panorama, anticipo que el Banco de la República mantendrá una postura cautelosa e incluso podría subir las tasas 25 puntos básicos en su reunión de diciembre. No vemos margen para recortes agresivos en el corto plazo; las tasas de corto plazo difícilmente bajarán del 11 % antes de mediados del próximo año y las de largo plazo se mantendrán alrededor del 12,5 %.
¿Cómo están reaccionando los mercados financieros y la deuda pública ante las señales fiscales del Gobierno?
Existe una fuerte presión sobre la renta fija y las primas de riesgo. El mercado financiero suele absorber rápidamente las malas noticias —como la presentación de un presupuesto con déficit elevado— mientras recibe con cautela los anuncios positivos. Aunque el ministro de Hacienda alertó sobre el riesgo de un atropello del mercado o incluso un eventual default si no hay ajustes, considero que esa postura es más una estrategia política para justificar recortes y mostrar logros futuros. Si bien el déficit proyectado para 2027 podría rozar el 9,4 % sin reforma, estimo que sin ella se ubicaría más cerca del 8,5 %. No veo un riesgo de default inminente en el próximo año, pues el mercado aún le otorga un margen de confianza al país.
¿Qué está esperando el mercado en materia de credibilidad y ajustes fiscales reales?
La credibilidad se ha visto algo resentida porque el Gobierno comenzó con promesas de recortes y decretos inmediatos que han tardado en materializarse. Mientras se gobierna, se hace evidente que ejecutar ajustes y reducir nóminas o ministerios no es sencillo ni suficiente para salvar el déficit. Sin embargo, esto no significa que hayamos vuelto a los momentos de mayor desconfianza. El mercado no busca únicamente anuncios o discursos de austeridad, sino medidas concretas. Aún existe la expectativa de que se implementen recortes efectivos y de que el Congreso apruebe los ajustes necesarios para encaminar las finanzas públicas.
¿A qué responde el comportamiento reciente del dólar y qué proyectan para la tasa de cambio?
El peso colombiano se ha comportado como un activo de alta volatilidad o ‘high beta’: reacciona con más fuerza que otras monedas de la región tanto a las buenas noticias internacionales como a las malas. Tras la sobrerreacción que llevó el dólar a $4.500, la moneda se fortaleció por el ingreso de divisas por petróleo, remesas y café, sumado al cambio de gobierno hacia la derecha. Aunque recientemente volvió a rozar los $3.400 por factores externos como la inflación en EE. UU. y el alza del índice DXY, prevemos que la tasa de cambio podría estabilizarse temporalmente entre $3.250 y $3.300, para luego subir hacia los $3.450 en 2027 a medida que las tasas bajen y los precios del petróleo se moderen.
¿Qué se requiere en la reforma tributaria para atraer inversiones en sectores clave como el petrolero?
Para que los dólares de inversión extranjera lleguen masivamente a proyectos estratégicos, como el fracking en el Magdalena Medio, es indispensable incluir incentivos claros como el régimen RUGE en la reforma tributaria. Actualmente competimos por capitales con países como Argentina, Venezuela o Guyana, que ofrecen esquemas tributarios más benéficos y contratos de estabilidad jurídica de 20 a 30 años. Si mantenemos cargas tributarias cercanas al 50 % para la industria petrolera y periodos de beneficio muy cortos, será muy difícil atraer a los inversionistas por muy atractivos que sean los recursos naturales.
¿Puede Colombia convivir con déficits elevados a largo plazo o apoyarse en un acuerdo con el FMI?
A diferencia de Brasil o Estados Unidos, Colombia no puede sostener déficits del 8 % o 9 % a largo plazo. Brasil posee una economía más grande, diversificada y un déficit compuesto casi en su totalidad por intereses con un balance primario cercano a cero. Nosotros necesitamos corregir el déficit primario y llevar el déficit total a niveles del 4 % o 4,5 %. Afortunadamente, la negociación con el FMI representa una importante válvula de escape; la afinidad política con la administración de EE. UU. y el conocimiento técnico que altos funcionarios colombianos tienen del organismo podrían facilitar un acuerdo con condiciones más flexibles.
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