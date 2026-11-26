Cada vez son más las voces que se suman para pedir que el incremento del salario mínimo en Colombia sea estrictamente con base en la inflación y la productividad laboral.
Inversionistas, buena parte de los empresarios y el mismo Gobierno aseguran que esa debe ser la fórmula que siga el incremento en el pago de los trabajadores, que aplicará desde enero del año entrante.
Con los recientes datos dados a conocer por el DANE, la inflación se acerca al 6,30 % en la variación anual mientras que la productividad laboral varió solamente un 0,15 %, clave este último dato para el futuro del salario mínimo en Colombia.
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Con esto de base, en caso de que se elija un ajuste solo con esas dos variables, el incremento estaría muy cerca del 7 %, lo que llevaría a que el aumento varíe entre los $120.000 y los $130.000.
En esto quedaría el salario mínimo en Colombia en 2027 si sube 7 %
Postura que estaría muy alejada del doble dígito de variación porcentual que pretenden los trabajadores, sin tener en cuenta a una parte de los sindicatos que estima un aumento del orden de los $500.000.
En caso de que sea entonces el 7 % la variación del salario mínimo en Colombia del 2027, el pago quedaría en $1.873.468. Y, en caso de que ese fuera el mismo aumento para el auxilio de transporte, ese pago extra subiría a $266.532.
Si se llegara a dar ese pronóstico, el salario mínimo en Colombia, en su totalidad, llegaría a los $2.140.000 y empezaría a entregarse a los trabajadores desde la primera quincena de enero.
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Hasta el 30 de diciembre tendría el presidente Abelardo de la Espriella para decretar el aumento del salario en caso de que la mesa de concertación no llegue a una decisión por consenso.