Debido al feriado en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, el mercado cambiario colombiano operó este jueves exclusivamente bajo la modalidad Next Day, mostrando una jornada de estabilización tras la fuerte volatilidad de sesiones previas.
Al cierre de las operaciones, el tipo de cambio se ubicó en $3.549,70 (con referencias de cierre de mesa en $3.547), registrando un leve retroceso de $5,30 frente al cierre spot del miércoles ($3.555).
De acuerdo con el reporte del Banco de Occidente, la divisa abrió en $3.534 y osciló durante la jornada en un rango comprendido entre un mínimo de $3.485 y un máximo de $3.547 hacia la 1:00 p. m., en medio de un comportamiento mixto en las monedas de la región.
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Por su parte, JP Tactical destacó que el piso intradiario de $3.485 se ubicó muy cerca de su objetivo inicial de corrección ($3.470) y de la media móvil de 9 días, punto desde el cual el par rebotó más de $60 para quedar contenido bajo la resistencia de $3.560, señalando que el mercado entra en una fase de descanso tras el rally de las últimas semanas.
En el análisis de los factores locales y externos, el equipo de investigaciones económicas de Acciones & Valores subrayó que el menor volumen de negociación internacional por el festivo estadounidense amplificó el impacto de las órdenes locales en la plaza colombiana.
La expectativa de monetización pública de recursos externos por parte del Gobierno aporta un canal de oferta importante para estabilizar el peso, aunque su transmisión efectiva depende de los montos y tiempos de llegada al mercado de contado.
A nivel global, el índice DXY avanzó un marginal 0,11 % hasta los 103,78 puntos. En el frente interno, la firma advirtió que si los rendimientos largos de los Títulos de Tesorería (TES) mantienen su tendencia alcista, cualquier alivio cambiario seguirá conviviendo con una prima de riesgo doméstica elevada.
Petróleo hila su tercera sesión al alza por ataques
En los mercados internacionales de commodities, los precios del crudo extendieron su recuperación por tercera jornada consecutiva ante el repunte de la prima de riesgo geopolítico en Medio Oriente.
El petróleo Brent avanzó un 1,18 % hasta los US$91,71 por barril (llegando a rondar los US$94 en las referencias de mercado). Y el WTI subió un 1,48 %, ubicándose en US$84,92 por barril.
El impulso en las cotizaciones energéticas respondió a los reportes de nuevos ataques de rebeldes hutíes contra la terminal petrolera saudí de Ras Tanura y a nuevos incidentes con minas navales en el estrecho de Ormuz, factores que opacaron la presión bajista derivada de los sólidos datos económicos en Estados Unidos.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,08 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,352 % desde los 12,352 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,307 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,399 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 13,240 %, frente al 13,250 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,350 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,380 %.
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