Cualquier modificación en las reglas que deben cumplir las clínicas y los hospitales puede tener consecuencias para el funcionamiento de las instituciones y, por esa vía, para los pacientes que dependen de sus servicios. Por eso, las decisiones sobre el capital, la estructura empresarial y las actividades que desarrolla una entidad de salud no son asuntos menores: pueden influir en su capacidad para atender a los usuarios y mantener sus operaciones.
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Es por ese motivo que una reciente decisión de la Superintendencia Nacional de Salud sobre instrucciones para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) privadas que pretendan realizar determinadas reformas en sus estatutos ha generado tanta expectativa.
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La nueva circular precisa cuáles de esas decisiones necesitan autorización previa del organismo de vigilancia, qué documentos deben presentar las instituciones y cuánto puede tardar el procedimiento.
La medida no significa que cualquier cambio administrativo de una clínica u hospital deba recibir el visto bueno de la Supersalud. La autorización se concentra en dos operaciones específicas: reducir el capital de la institución y ampliar su objeto social para desarrollar actividades que no estén relacionadas con la prestación de servicios de salud.
¿Qué cambios deben autorizar clínicas y hospitales antes de realizarlos?
La circular externa establece que las IPS privadas constituidas como sociedades comerciales deben solicitar autorización previa cuando pretendan disminuir su capital autorizado, suscrito o pagado. También deben hacerlo si buscan ampliar su objeto social para incorporar actividades ajenas a la prestación de servicios de salud.
En términos sencillos, el capital corresponde a los recursos que conforman la estructura patrimonial de una empresa. Por eso, una reducción de ese capital puede modificar su respaldo financiero y su capacidad para responder por sus obligaciones.
El objeto social, por su parte, define las actividades que una entidad está autorizada a desarrollar de acuerdo con sus estatutos. Por ejemplo, si una clínica fue creada para prestar servicios médicos y pretende incorporar una actividad comercial que no está relacionada con la atención en salud, deberá solicitar previamente la autorización de la Superintendencia.
La circular también contempla a las IPS privadas constituidas como entidades sin ánimo de lucro, pero establece una precisión: para estas organizaciones, la autorización previa aplica únicamente cuando busquen modificar su objeto social para incorporar actividades diferentes a la prestación de servicios de salud.
Esto significa que la instrucción no establece una autorización general para cualquier reforma estatutaria ni convierte todos los cambios internos de las instituciones en trámites ante la Supersalud.
¿Qué revisará la Superintendencia antes de aprobar una reforma en clínicas y hospitales?
La entidad no se limitará a verificar que la IPS haya presentado una solicitud. La circular establece que realizará un análisis jurídico y financiero para determinar si la operación propuesta puede afectar la estabilidad de la institución o la continuidad de la atención a los pacientes.
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Entre los criterios que deberá evaluar están el mantenimiento de las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera exigidas para la habilitación, la protección de los acreedores y del talento humano, y la continuidad en la prestación de los servicios.
También revisará que los recursos del sector salud no sean destinados a financiar la nueva actividad, así como la capacidad de la institución para asumirla y el origen de los recursos que utilizará.
La circular establece que la prioridad será garantizar que las reformas no comprometan la prestación integral, continua, oportuna y de calidad de los servicios. En palabras de la propia Superintendencia, el análisis debe evitar que una modificación societaria afecte la capacidad operativa, asistencial y financiera de la entidad para cumplir su función y proteger los derechos de los usuarios.
En la práctica, esto implica que una IPS no podrá justificar una reducción de capital o la incorporación de una actividad ajena a la salud únicamente con una decisión de sus propietarios. Tendrá que demostrar ante la autoridad que la operación es viable y que no pone en riesgo el funcionamiento de la institución.
¿Qué documentos deben presentar las clínicas y hospitales?
Las instituciones interesadas deberán radicar una solicitud firmada por su representante legal, por quien haga sus veces o por un apoderado. El trámite debe adelantarse antes de implementar y formalizar la operación ante la Cámara de Comercio correspondiente. La circular establece un listado de documentos que deben acompañar la solicitud:
- Certificado de existencia y representación legal, expedido con una antigüedad no mayor a 30 días.
- Poder debidamente otorgado, cuando la solicitud se presente mediante un apoderado.
- Copia de la convocatoria a la reunión del máximo órgano social, en la que figure expresamente la reforma estatutaria que se pretende realizar.
- Copia del acta formalizada de la reunión en la que se aprobó la modificación.
- Estatutos sociales vigentes al momento de aprobar la reforma.
- Archivo PDF con texto seleccionable que permita comparar los estatutos actuales con los cambios aprobados.
- Justificación técnica y financiera de la operación, con información sobre la capacidad administrativa y financiera y el origen de los recursos, o el impacto de la disminución del capital.
- Aviso de publicación exigido por la ley cuando una fusión o escisión implique una reducción de capital.
- Certificación de la composición societaria vigente, que identifique el 100 % de los accionistas, socios, aportantes o asociados, sus porcentajes y la cadena de participación, suscrita por el revisor fiscal.
- Estados financieros de los últimos dos trimestres, certificados y dictaminados, con sus respectivas notas y revelaciones.
- Proyección de los cambios que tendría el patrimonio o los estados financieros como consecuencia de la reforma.
- Informes periódicos del oficial de cumplimiento, cuando la institución esté obligada a implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Uno de los requisitos que puede generar dudas es la llamada cadena de participación. Se trata de identificar quiénes son los propietarios de la institución y cómo está distribuida su propiedad, incluso cuando existen otras empresas o sociedades entre los accionistas y la entidad vigilada. En otras palabras, la Supersalud busca conocer quiénes participan en la propiedad y qué porcentaje tiene cada uno.
La información financiera también será determinante. La institución deberá entregar los estados de los dos últimos trimestres y explicar cómo cambiarían sus cuentas o su patrimonio después de la operación que pretende realizar.
La Superintendencia estableció un plazo de 170 días calendario para adelantar el procedimiento, contados desde el acuse de recibo con el que se comunica el inicio oficial del trámite y hasta la expedición y notificación del acto administrativo que apruebe o niegue la solicitud.
La circular precisa que el conteo está sujeto a que la institución haya radicado la totalidad de los documentos exigidos. Por eso, presentar una solicitud incompleta puede retrasar el inicio formal del procedimiento, pues la entidad podrá requerir la información jurídica o financiera que haga falta.
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Una vez verificada la documentación, la Supersalud comunicará el inicio oficial de la actuación. Después realizará el análisis correspondiente y expedirá una decisión administrativa. Si la reforma es negada o la IPS no está de acuerdo con la decisión, podrá interponer recurso de reposición, de acuerdo con la Ley 1437 de 2011.
Un punto importante para las IPS es que el trámite es gratuito en todo el territorio nacional. La solicitud puede presentarse por los canales autorizados por la Superintendencia, incluida la dirección de correspondencia en la carrera 68A # 24B-10, torre 3, piso 4, edificio Plaza Claro, en Bogotá, o mediante el correo [email protected].