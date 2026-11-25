El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, prepara cambios en las reglas que determinan la distribución de los recursos destinados a clínicas y hospitales en Colombia.
La propuesta está consignada en un borrador de decreto que plantea reducir del 90 % al 80 % el porcentaje mínimo de recursos que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben transferir directamente a las instituciones prestadoras de servicios de salud mediante el mecanismo de giro directo.
De acuerdo con el documento, la iniciativa busca modificar los artículos 1 y 3 del Decreto 930 de 2026, expedido durante los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro, que había incrementado el porcentaje obligatorio de estos desembolsos.
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El nuevo mínimo se aplicaría a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), tanto del régimen contributivo como del subsidiado, así como a los presupuestos máximos.
El giro directo es un mecanismo administrado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), mediante el cual se transfieren recursos directamente a hospitales y clínicas por los servicios prestados a los afiliados de las EPS. Para acceder a estos desembolsos, las aseguradoras deben postular a las instituciones prestadoras y acreditar las atenciones correspondientes.
Según el borrador, el porcentaje del 80 % sería obligatorio para las EPS que se encuentren bajo vigilancia especial, intervención administrativa o procesos de liquidación, así como para aquellas que no cumplan con los requisitos de patrimonio adecuado. Por su parte, las aseguradoras que no estén sujetas a estas condiciones tendrían la posibilidad de definir voluntariamente qué proporción de sus recursos destinan al giro directo.
La iniciativa también establece un orden de prioridad para el trámite de las facturas presentadas por los prestadores de servicios de salud. En primer lugar, deberán atenderse los pagos globales prospectivos; después, los correspondientes a capitación, los individuales por caso o paquete integral y los pagos por evento. Finalmente, se tramitarán las demás modalidades contractuales.
Adicionalmente, las EPS deberán priorizar las obligaciones relacionadas con la atención integral materno-perinatal y neonatal al momento de postular los pagos ante la ADRES.