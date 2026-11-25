El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció el inicio de la construcción de la segunda etapa de la línea de conducción del río Palacé y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de Palacé, en Popayán, Cauca.
El proyecto busca fortalecer la capacidad de abastecimiento de la capital caucana frente al crecimiento de su población y la expansión urbana, mediante obras que permitirán aumentar tanto la producción como la conducción de agua potable.
La iniciativa cuenta con una inversión de $89.137 millones y beneficiará a 415.143 habitantes. Uno de sus principales componentes es la ampliación de la PTAP Palacé, que alcanzará una capacidad de tratamiento de 1.000 litros por segundo.
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Actualmente, esta planta abastece a 216.572 personas. Con las obras previstas, el sistema podrá ampliar su cobertura y atender una población proyectada de 415.143 habitantes, lo que representa un aumento significativo en su capacidad de respuesta a la demanda de agua potable.
La segunda etapa de la línea de conducción del río Palacé complementará esta infraestructura, al fortalecer el transporte del agua desde su fuente de abastecimiento hacia el sistema de tratamiento y distribución.
De esta manera, las intervenciones buscan preparar a Popayán para responder a las necesidades de suministro de los próximos años y mejorar la capacidad operativa de su infraestructura de agua potable.
Como parte de la ejecución del proyecto, el Ministerio de Vivienda promoverá la conformación de veedurías ciudadanas para que los habitantes puedan hacer seguimiento a las obras y vigilar el uso de los recursos públicos.
El mecanismo busca fortalecer el control social, facilitar la participación de la comunidad y contribuir a la transparencia durante el desarrollo de la infraestructura.