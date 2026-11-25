La toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, terminó después de más de 17 horas de tensión. Aunque el operativo de las autoridades permitió rescatar a todas las personas que permanecían retenidas, la emergencia dejó una pregunta entre clientes y trabajadores: ¿qué ocurrirá con el establecimiento y cómo acompañará la compañía a quienes vivieron estos momentos?
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El hecho comenzó hacia las 8:00 de la mañana del martes 24 de noviembre, cuando varios hombres armados intentaron asaltar un vehículo transportador de valores. Al ser sorprendidos por la Policía, los presuntos delincuentes ingresaron al supermercado y se atrincheraron en su interior con cerca de 30 personas.
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La situación se prolongó durante todo el día. En medio de las negociaciones y del despliegue de la Fuerza Pública, diez personas fueron liberadas, mientras que otras 20 permanecieron dentro del establecimiento hasta la intervención final.
La emergencia terminó a la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que una operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares permitió rescatar a todos los retenidos. Durante el procedimiento murió uno de los presuntos delincuentes y cuatro hombres fueron capturados.
El mandatario aseguró que autorizó personalmente el operativo después de revisar la situación con la cúpula militar y policial. También señaló que, antes de la intervención, las autoridades ofrecieron a los captores la posibilidad de entregarse y liberar a las personas retenidas, pero la propuesta fue rechazada. De La Espriella calificó el procedimiento como “absolutamente impecable” y destacó la actuación de los integrantes de la Fuerza Pública. “Cuando el Estado se decide, nunca pierde”, afirmó.
¿Qué hará Grupo Éxito después de la toma de rehenes en Cartagena?
Una vez finalizada la emergencia, Grupo Éxito se pronunció sobre lo ocurrido en su establecimiento de La Castellana y explicó cuáles serán sus prioridades frente a los trabajadores, clientes y sus familias.
La compañía confirmó que todas las personas que permanecían retenidas fueron liberadas y se encuentran a salvo. Además, manifestó su solidaridad con quienes vivieron directamente la situación y reconoció el impacto emocional que pudo dejar la emergencia.
“Expresamos nuestra solidaridad con nuestros colaboradores, clientes y sus familias, sabemos que vivieron momentos de angustia e incertidumbre y queremos reiterarles que su vida, seguridad y bienestar están por encima de cualquier otra consideración y son nuestra mayor prioridad”, señaló la empresa a través de un comunicado publicado en la mañana de este 25 de noviembre,
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El acompañamiento a quienes estuvieron involucrados será uno de los principales focos de atención de la compañía. Grupo Éxito indicó que sus esfuerzos estarán concentrados en permanecer cerca de los afectados y sus familiares, así como en brindarles el apoyo que necesiten después de lo ocurrido.
“Nuestros esfuerzos están concentrados en estar cerca de quienes vivieron esta situación y de sus familias, acompañándolos y brindándoles el apoyo que necesitan”, agregó la compañía.
La empresa también agradeció a la Presidencia de la República, las autoridades y la Fuerza Pública por la coordinación durante la atención de la emergencia. En particular, reconoció el trabajo de quienes hicieron posible que las personas retenidas pudieran salir a salvo y reencontrarse con sus familias. Asimismo, destacó la fortaleza y el compromiso de sus equipos durante los momentos de tensión.
¿El almacén Éxito de La Castellana volverá a funcionar?
Una de las principales inquietudes para los clientes de la zona era saber si el establecimiento permanecería cerrado después de la toma de rehenes o cuándo retomaría sus actividades.
Sobre este punto, Grupo Éxito confirmó que el almacén volverá a recibir público. En su pronunciamiento, la compañía anunció: “Hoy (25 de noviembre) abrimos nuevamente las puertas de nuestro almacén Éxito Cartagena”.
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De esta manera, el establecimiento retoma la atención a sus clientes después de que las autoridades dieron por finalizada la emergencia. La compañía señaló que espera recibirlos “con la cercanía y la disposición de siempre” y agradeció las muestras de solidaridad y confianza recibidas durante la situación.
El anuncio representa una respuesta para los consumidores que habitualmente acuden a este punto comercial de Cartagena y que necesitaban conocer qué pasaría con su funcionamiento después de los hechos.