El Gobierno Nacional confirmó que un atentado terrorista afectó la infraestructura eléctrica del suroccidente del país y dejó sin energía a varios departamentos. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó un plan especial para proteger las redes eléctricas y de gas.
El hecho se registró en la tarde del martes 24 de noviembre, cuando se presentaron interrupciones en el suministro de energía en Nariño, Putumayo y Cauca. También se reportaron afectaciones en sectores de Caquetá y Huila.
En un comunicado de prensa, la Presidencia confirmó que el ataque afectó dos circuitos conectados a una subestación eléctrica, lo que interrumpió su enlace con el Sistema Interconectado Nacional.
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«El Gobierno Nacional informa que el día de hoy se registró un atentado terrorista que afectó dos circuitos conectados a una subestación eléctrica, interrumpiendo su enlace con el Sistema Interconectado Nacional», señaló la entidad.
Ante la emergencia, el mandatario ordenó una evaluación integral de los hechos, bajo el liderazgo de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y el ministro de Defensa Nacional, Jorge Eduardo Mora.
Además, dispuso la implementación inmediata de un plan especial de defensa y protección de la infraestructura eléctrica y de gas del país.
Gobierno atribuye ataque a ofensiva contra grupos terroristas
Según el comunicado de Presidencia, estos hechos serían una respuesta de los grupos terroristas a las operaciones que adelanta el Gobierno Nacional para restablecer el orden y la seguridad en el territorio.
Por su parte, el gobernador de Putumayo, Jhon Molina Acosta, informó que la emergencia se presentó después de dos explosiones y afectó el anillo sur del país, dejando sin servicio eléctrico a varios municipios.
La Empresa de Energía del Putumayo reportó la salida de la línea provisional de 230 kV de Jamondino, mientras que la Central Eléctrica de Nariño informó fallas en los dos circuitos de interconexión entre las subestaciones San Bernardino, en Cauca, y Jamondino, en Pasto.
Las compañías señalaron que adelantaban revisiones y maniobras con el Centro Nacional de Despacho para avanzar en la recuperación del suministro eléctrico.
Finalmente, el Gobierno Nacional expresó su solidaridad con las personas afectadas y aseguró que la protección de la infraestructura energética y el bienestar de los colombianos son prioridades.