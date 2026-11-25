El relevo en la presidencia del Grupo Aval, que será asumida por Gerardo Hernández tras la renuncia de María Lorena Gutiérrez, abre unos nuevos desafíos para el mayor conglomerado financiero del país, según reveló a Valora Analitik Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de su Junta Directiva.
En conversación con Valora, Sarmiento Gutiérrez (hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, creador de este holding financiero), reveló que la compañía tendrá una estrategia en dos etapas, durante la transición entre Gutiérrez y Hernández.
“Tenemos una estrategia que definiría yo en dos etapas. Una, la etapa que termina con la salida de María Lorena y ahora una segunda etapa en la que se enfatizan dos cosas”, dijo Sarmiento, refiriéndose puntualmente al desafío de elevar la rentabilidad y su relación con otros actores del sistema financiero.
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El presidente de la Junta Directiva de Aval reconoció que el holding buscará un crecimiento rentable y afirmó que es “algo a lo que este grupo tiene que volver muy rápidamente. No estamos en nuestro mejor momento de rentabilidad, estamos en un buen momento de crecimiento”.
Ahora, de acuerdo con el directivo, “tenemos que combinar ambas rentabilidad y crecimiento o crecimiento rentable”.
Vea acá la entrevista con Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval
Sinergias de Aval con otros grupos de interés
En segundo lugar, Sarmiento Gutiérrez reconoció que el otro gran objetivo “es precisamente cómo desarrollar estratégicamente oportunidades de rentabilidad a través de sinergias”.
Para avanzar en esta tarea, y como parte de la reorganización administrativa, se creó la vicepresidencia ejecutiva, que será asumida por el exsuperintendente financiero Jorge Castaño, quien desde hace algunos años es vicepresidente de activos financieros y eficiencia en el grupo.
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Con estos movimientos, según Sarmiento Gutiérrez, la tarea de Hernández como nuevo presidente del conglomerado será “seguir con la interacción con los bancos, con las direcciones, con los presidentes, asegurarse que los bancos están cumpliendo con los retos de rentabilidad que se les imponen desde Aval, desde el holding”.
En relación con el nuevo rol de Castaño, reveló que “le corresponderá ver cómo se optimiza la rentabilidad a través de oportunidades de sinergias”.
Liderazgo tecnológico y pagos
Otras grandes prioridades de Hernández pasan por la eficiencia operativa, el liderazgo en pagos e infraestructura digital y generación sostenible de valor.
“Son objetivos, ahora toca desarrollarlos. Vamos a tener una comunicación muy cercana entre Gerardo, Jorge y la Junta Directiva y los equipos que trabajan para ellos”, destacó el presidente de la Junta Directiva del holding.
Y agregó: “Ya la nueva administración está comprometida a presentar a la Junta una hoja de ruta con varias de las iniciativas, con los responsables, con indicadores, con los tiempos que se requerirán”.
Por el lado de los grupos de interés, como el caso de clientes, colaboradores, inversionistas, reguladores, Sarmiento Gutiérrez resaltó que “pueden tener la absoluta tranquilidad de que la transición en este grupo es ordenada”.
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