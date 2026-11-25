El mercado cambiario colombiano inicia la sesión de este miércoles extendiendo el rally alcista de las últimas jornadas.
La divisa estadounidense abrió en $3.620, superando el cierre de ayer ($3.617,25), y rápidamente aceleró sus ganancias en los primeros minutos de negociación hasta ubicarse en la zona de los $3.650 (+0,91 %), impulsada por la aversión al riesgo en las bolsas globales, las advertencias sobre el deterioro fiscal en Colombia y la expectativa por la publicación del índice de inflación PCE en Estados Unidos antes del festivo de Acción de Gracias.
JP Tactical Trading resaltó en su comentario diario que con el avance hasta la zona de los $3.650, la tasa de cambio inicia la jornada prácticamente en el techo del rango intradiario estimado por el modelo táctico ($3.541 – $3.654). Los analistas de la firma advierten que el mercado se encuentra muy extendido al alza y se aproxima a la zona de resistencia estructural ubicada entre $3.700 y $3.750 (techo técnico dentro de la tendencia bajista de largo plazo iniciada desde los máximos de $5.100 en octubre de 2022).
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Mientras tanto, el dólar se mantiene alcista y técnicamente sobrecomprado a escala internacional, alimentado por episodios de extrema volatilidad en activos como el oro, la plata y las criptomonedas (Bitcoin), así como por el pánico vendedor que domina los mercados bursátiles globales.
En América Latina, el billete verde sigue presionando los máximos de 52 semanas frente al real brasileño y el peso mexicano.
Petróleo retrocede tras señales de mayor oferta
Los precios internacionales de los hidrocarburos operan a la baja este miércoles, moderando el repunte de la jornada previa.
La referencia Brent cede un 0,50 %, ubicándose en US$90,92 por barril (tras haber cerrado ayer por encima de los US$91) y el WTI retrocede un 0,90 %, cotizando alrededor de los US$81,38 por barril (luego de avanzar un 2,4 % en la sesión anterior).
Las señales de una mayor disponibilidad global de crudo han logrado eclipsar el deterioro de la seguridad marítima en Medio Oriente.
La agencia de Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido reportó que tres embarcaciones adicionales fueron impactadas por proyectiles mientras transitaban hacia el este por el Estrecho de Ormuz, a lo que se sumó el reporte de la agencia iraní Fars sobre un cuarto buque petrolero que chocó contra una mina el martes.
Déficit fiscal colombiano al alza y dato PCE en EE. UU. estable
Un análisis de Itaú (ante la ausencia de cifras oficiales recientes del Ministerio de Hacienda) revela que el déficit fiscal nominal acumulado a septiembre aumentó hasta el 4,7 % del PIB (frente al 4,5 % en agosto y el 4 % registrado un año atrás), presionado por el gasto corriente y el mayor pago de intereses, mientras el déficit primario se situó en el 1,7 % del PIB.
En otras noticias, anoche, el Senado aprobó el proyecto de adición al Presupuesto General de la Nación de 2026 por $3,8 billones, destinados principalmente al Fondo Milagro para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto ($2,7 billones), al programa Colombia Mayor ($1,1 billones) y a garantizar el respaldo operativo de las plantas térmicas para evitar riesgos de apagón. El texto pasa hoy a discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Por otro lado, este miércoles se reveló que el PIB de EE. UU. creció a una tasa anualizada de 4,3 % en el tercer trimestre, según la estimación preliminar. El dato superó ampliamente el 3,5 % esperado y el 3,4% de la lectura anterior. Por su parte, el índice de precios PCE subyacente, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, subió 0,3 % mensual, en línea con las expectativas y con el dato previo.
Tras las declaraciones del presidente de la FED de Nueva York, John Williams, reiterando la necesidad de mantener una postura monetaria restrictiva, los mercados descuentan una probabilidad del 96,4 % de un alza de 25 puntos básicos en la reunión del 8 y 9 de diciembre (y un 3,6 % para un ajuste de 50 puntos básicos).
Los inversionistas siguen atentos a eventuales anuncios oficiales sobre nuevos aranceles antes del cierre del mercado estadounidense mañana jueves por el Día de Acción de Gracias (jornada en la que Colombia operará bajo modalidad Next Day).
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