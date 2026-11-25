Jorge Castaño asumirá el cargo de vicepresidente ejecutivo de Grupo Aval, luego de desempeñarse como vicepresidente de activos financieros y eficiencia del conglomerado.
El ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado, así como en labores de consultoría para la industria financiera, en áreas de negocios, desarrollo y transformación de sistemas financieros.
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A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos como superintendente financiero de Colombia, función que ejerció entre mayo de 2017 y mayo de 2023, y director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín). También desempeñó diversas posiciones dentro de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Su experiencia profesional incluye el trabajo en políticas públicas, desarrollo de mercados regulados, asuntos financieros y mercado de capitales, campos en los que es reconocido como experto.
En el ámbito académico, fue director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Allí inició su trayectoria como monitor, coordinador e investigador de esa área. También se desempeñó como docente de pregrado y posgrado en las facultades de Derecho y Finanzas de esa universidad y de la Pontificia Universidad Javeriana. Además es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Financiero y Bursátil de la misma institución, y cuenta con un máster en Desarrollo Económico de la Universidad Carlos III de Madrid.
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