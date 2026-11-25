Grupo Aval se prepara para un nuevo movimiento en su cúpula directiva, ya que María Lorena Gutiérrez dejará la presidencia del conglomerado financiero, cargo que ocupa desde 2024.
En una carta enviada a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva, la ejecutiva destacó su trayectoria en más de dos años y medio y confirmó que al grupo «le vienen nuevos retos y desafíos, que trazamos en la Estrategia 2026 – 20231».
Y añadió: «Estoy convencida de que Aval cuenta con el talento y las capacidades para enfrentarlos».
Los hitos de María Lorena Gutiérrez en Grupo Aval
Recibe nuestro boletín en tu correo
La salida de la ejecutiva se da en medio de una serie de cambios organizacionales que vienen tomando forma en algunas de las principales compañías que hacen parte del grupo empresarial de la familia Sarmiento.
La salida de Gutiérrez abre un nuevo capítulo en la dirección de uno de los conglomerados más importantes de Colombia, que reúne entidades como Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas, la billetera digital dale!, Corficolombiana y Porvenir, entre otras.
El movimiento se produce también en un contexto de renovación de liderazgos dentro del grupo. Uno de los cambios más recientes fue el relevo en la presidencia del Banco de Bogotá, donde María Fernanda Suárez asumió el cargo en reemplazo de Juan Carlos Echeverry, luego de que la Junta Directiva aceptara su renuncia en octubre de 2026. A esto se suma la llegada de Luis Fernando Gómez a dirigir Banco Popular, en reemplazo de Suárez en esta entidad.
María Lorena Gutiérrez llegó a la presidencia de Grupo Aval en abril de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esa posición. Su nombramiento marcó un cambio relevante en la estructura de liderazgo del conglomerado, que durante décadas había estado bajo la dirección de integrantes de la familia Sarmiento, primero con el fundador Luis Carlos Sarmiento Angulo y luego con su hijo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.
Durante su gestión, uno de los principales enfoques estuvo relacionado con la transformación y consolidación de los negocios del grupo, así como con el fortalecimiento de sus capacidades financieras, tecnológicas y de sostenibilidad.
Entre los hitos del periodo se encuentra el avance en la consolidación de Aval Fiduciaria, resultado de la integración de las operaciones fiduciarias de las entidades bancarias del conglomerado, una reorganización corporativa orientada a fortalecer la eficiencia y la especialización de estos negocios.
También se destacan los avances en transformación digital e innovación financiera, con iniciativas como Tag Aval y el desarrollo de nuevas capacidades para responder a los cambios en los medios de pago y los servicios financieros.
En materia de sostenibilidad, Grupo Aval elevó en 2025 su calificación a BBB en el ranking MSCI ESG, impulsado principalmente por avances en el componente social y por sus prácticas de gobierno corporativo, ética empresarial y anticorrupción.
Asimismo, durante este periodo el conglomerado mantuvo su participación en sectores estratégicos para la economía colombiana, entre ellos infraestructura, energía y servicios financieros, a través de sus diferentes compañías y vehículos de inversión.
Una trayectoria entre sector público y privado
María Lorena Gutiérrez cumplió varias etapas con una trayectoria profesional que ha combinado responsabilidades empresariales, académicas y públicas.
Es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, cuenta con estudios de posgrado en Finanzas, y un MBA y un doctorado en Administración y Finanzas de la Universidad de Tulane, en Estados Unidos.
Antes de llegar a Grupo Aval, fue presidenta de Corficolombiana entre 2018 y 2024, periodo en el que estuvo al frente de una de las principales plataformas de inversión del conglomerado, con presencia en infraestructura, energía, hoteles y otros sectores estratégicos. En el sector público se desempeñó como ministra de Comercio, Industria y Turismo entre 2017 y 2018; embajadora de Colombia en Alemania y secretaria general de la Presidencia de la República y alta consejera presidencial entre 2010 y 2016.
También fue decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, consolidando una carrera que le ha permitido ocupar posiciones de liderazgo tanto en el ámbito empresarial como en el Gobierno.
Su llegada a la presidencia de Grupo Aval representó, además, un reconocimiento a una trayectoria de varias décadas en el sector financiero y empresarial colombiano.