El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 24 de noviembre de 2026 en 2.342,44 puntos registrando una variación negativa de – 0,15 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 13,27 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap mantiene un desplazamiento bajista. La primera zona de soporte estaría en los 2.300 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría configurado en los 2.425 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $188.986 millones, mostrando una variación negativa de 15,74 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $224.284 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 0,43 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $41.741 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,16 %) que negoció $35.512 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 0,18 %) que transó un monto de $24.277 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) que retroceden – 3,73 %.
- En la segunda casilla, Mineros (Mineros) que cae – 2,60 %.
- Finalmente, los títulos de Promigas (Promigas) que bajaron – 2,41 %.
Las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) suben 9,00 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) suben 3,38 % y marcan un volumen de operaciones de $12.367 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap