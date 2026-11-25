Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las bolsas asiáticas cayeron el miércoles, después de que las renovadas ventas en valores tecnológicos profundizaran las preocupaciones sobre la sostenibilidad del comercio vinculado a la inteligencia artificial, mientras que las nuevas amenazas arancelarias de EE. UU. y la incertidumbre sobre la rentabilidad de las cuantiosas inversiones en IA siguieron mermando el interés por el riesgo. Los bonos del Tesoro subieron al buscar los inversores activos más seguros.
El Índice Ponderado de Taiwán cayó un 4,94 %, mientras que el Kospi de Corea del Sur perdió un 6,16 %. El Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 0,9 %.
El Nikkei 225 de Japón cayó un 3,3 %, el Topix perdió un 1 %, el S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0,4 %, el NZX 50 de Nueva Zelanda ganó un 0,7 % y el Straits Times Index de Singapur cedió un 0,2 %.
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El CSI 300 y el Shanghai Composite de China cayeron un 0,88 % y un 0,98 %, respectivamente. El índice Nifty 50 de India subió más de un 2 %.
Por su parte, la inflación en Australia se aceleró hasta el 4,9 % en octubre, con la inflación media recortada subiendo hasta el 3,8 % y superando las expectativas, a pesar de que el funcionario del RBA David Jacobs describió las condiciones financieras como restrictivas tras cinco subidas de tipos que elevaron el tipo de interés oficial a un máximo de 18 años del 4,85 %.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas cotizaban al alza el miércoles, con los cuatro principales índices en terreno positivo, a pesar de las caídas lideradas por el sector tecnológico en Asia y Wall Street. Los inversores aguardaban datos clave de inflación en EE. UU. y una probable subida de tipos por parte de la Reserva Federal el próximo mes.
El DAX subía un 0,27 %, el CAC 40 ganaba un 1,03 % y el FTSE 100 avanzaba un 0,55 %. El índice paneuropeo Stoxx 600 subía un 0,48 %.
La economía de Alemania creció un 0,1 % intertrimestral en el tercer trimestre, revisado a la baja desde el 0,2 % y por debajo del 0,3 % registrado en el segundo trimestre, según la Oficina Federal de Estadística.
Las exportaciones cayeron un 1 %. En Francia, el Insee informó de que la confianza de los hogares subió ligeramente hasta 82 en noviembre, desde 81, aunque sigue muy por debajo de su media histórica de 100.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, y los miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) Mann y Dhingra intervendrán a las 16:15, seguidos por Mauderer, del Bundesbank, a las 17:00. Un dato de inflación elevado podría reforzar las apuestas por un mayor endurecimiento monetario.
Mercados de EE. UU. y América
Los datos del PCE de octubre en EE. UU., el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, se publicarán a las 13:30, junto con el PIB del tercer trimestre y las solicitudes de subsidio de desempleo. Los economistas prevén un PCE general del 3,8 % interanual, frente al 3,6 % anterior.
Los mercados descontaban una probabilidad del 96,4 % de una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte de la FED en la reunión del 8 y 9 de diciembre, y del 3,6 % para una subida de 50 puntos básicos.
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, señaló que la persistencia de la inflación apuntaba a una política monetaria más restrictiva, cuyo ritmo dependería de los datos entrantes.
Deutsche Bank, citando al Wall Street Journal, indicó que EE. UU. se estaba preparando para elevar los aranceles a China, la UE y otros 14 socios comerciales. Por su parte, el presidente de EE. UU., Donald Trump, también tenía previsto reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo bajaron el miércoles, con el Brent rondando los US$91, ya que las señales de aumento de la oferta de crudo eclipsaron los renovados ataques a la navegación en torno al estrecho de Ormuz.
Los futuros del crudo Brent cayeron un 0,5 % hasta los US$90,92, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. retrocedieron un 0,9 % hasta los US$81,38.
El WTI había avanzado un 2,4 % en la sesión anterior y el Brent había cerrado por encima de los US$91.
La agencia de Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido informó de que tres embarcaciones adicionales fueron alcanzadas por proyectiles mientras navegaban hacia el este por el estrecho de Ormuz. La agencia de noticias Fars de Irán informó por su parte de que un cuarto petrolero había chocado con una mina el martes, sumándose a una creciente serie de ataques a la navegación comercial.
En otra línea, el oro rondaba mínimos de 15 meses, presionado por un dólar más fuerte y las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, mientras los inversores aguardaban datos clave de inflación en Estados Unidos.
El oro al contado caía un 0,7 % hasta US$3.531,21 la onza y los futuros del oro cedían un 0,9 % hasta US$3.529,80.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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