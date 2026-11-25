A través del Ministerio de Minas y Energía, el gobierno De la Espriella dijo que se avanza significativamente en el restablecimiento de la energía en el suroccidente colombiano.
De acuerdo con la entidad, el sistema eléctrico atiende cerca del 68 % de la demanda de energía en el suroccidente del país, tras el atentado contra la infraestructura eléctrica ocurrido ayer en la tarde.
Así está la prestación del servicio de energía en el suroccidente colombiano:
- Putumayo: 72 %
- Cauca y Nariño: 71 %
- Sur del Huila: 69 %
- Caquetá: 48 %, el departamento más afectado
De acuerdo con el gobierno De la Espriella, por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, y el ministro de Defensa Nacional, Jorge Eduardo Mora, lideran la evaluación del atentado.
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“Avanza también el plan especial de defensa y protección de la infraestructura eléctrica y de gas ordenado por el Presidente. La energía es un bien público y protegerla es una responsabilidad de Estado. Desde anoche, el Gobierno nacional, las autoridades y las empresas del sector trabajan de manera articulada para devolver el servicio a cada hogar del suroccidente, y hoy ya se atiende el 68 % de la demanda”, dijo el Ministerio.
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De acuerdo con el gobierno De la Espriella, estos ataques no golpean a un gobierno, sino a hospitales, escuelas, productores y familias. “Por eso, junto con la Fuerza Pública y la justicia, vamos a proteger la infraestructura que sostiene el desarrollo de las regiones y a hacer cumplir la ley. Colombia no se deja intimidar: la respuesta del Estado es más presencia y más protección”, afirmó la ministra María Nohemi Arboleda.