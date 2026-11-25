La discusión sobre el salario mínimo de 2027 sumará un nuevo sector. El Gobierno De la Espriella, a través del Ministerio del Trabajo, anunció que los recicladores de oficio también tendrán participación en la mesa de concertación en la que se definirá el incremento que recibirán los trabajadores colombianos el próximo año.
La cartera laboral informó, por medio de su cuenta oficial en X, que la invitación fue realizada por la ministra del Trabajo, Natalia López, con el propósito de ampliar la participación de los diferentes sectores económicos y laborales del país en este proceso.
“Necesitamos que hagan parte de ella quienes nunca han tenido voz en el ejercicio de la concertación del salario mínimo de este país. Esta es la oportunidad porque en esta mesa cabemos todos”, afirmó la ministra.
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El anuncio se produjo durante un encuentro encabezado por la titular de la cartera laboral y la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Patricia Morad Acero. En la reunión participaron organizaciones de distintas regiones del país, que presentaron propuestas relacionadas con la generación de ingresos, la comercialización de materiales aprovechables y el acceso a la seguridad social.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Vivienda correspondientes a 2024, en Colombia hay 74.313 recicladores de oficio vinculados a 1.161 organizaciones registradas. Esta actividad tiene un papel importante en la economía circular y la sostenibilidad ambiental, además de representar el sustento de miles de familias.
Durante la jornada, los representantes del gremio señalaron que la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales es una herramienta para proteger a quienes ejercen esta actividad, fortalecer sus organizaciones y ampliar sus oportunidades comerciales.
Por su parte, la ministra López insistió en que los espacios de diálogo deben mantenerse durante todo el año y no limitarse a la negociación del salario mínimo.
“La mesa tiene que ser permanente. Esta mesa tiene que estar todo el año hablando de temas que interesen a los diferentes sectores. No es solamente para hablar de salario mínimo”, enfatizó.