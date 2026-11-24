El salario mínimo en Colombia está muy pendiente del dato de inflación anual con corte a 2027; de acuerdo con las principales proyecciones, el indicador pudo haberse acelerado en noviembre.
Un reciente informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala que el país habría registrado un IPC mensual de 0,30 % en noviembre.
Si se cumple esta proyección, la variación anual de la inflación se situaría en 6,56 %, frente al 6,30 % de octubre y subiría la base de discusión del salario mínimo en Colombia.
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El informe indica que el resultado mensual estaría impulsado por los precios de los regulados y los servicios, y parcialmente compensado por la moderación de la inflación de bienes y la caída en los precios de los alimentos.
Por el lado de los regulados, se espera que sea el principal impulsor alcista de la inflación mensual, con una variación de 1,10 % (nov-26 = 0,30%). Esto respondería al aumento de las tarifas de electricidad y gas ante los efectos del fenómeno de El Niño.
Otros puntos determinantes de la inflación que condicionan la base de discusión del salario mínimo en Colombia
En servicios, “estimamos una inflación mensual de 0,29% (nov-25 = 0,31%), impulsada principalmente por arriendos, comidas fuera del hogar y paquetes turísticos. Con ello, la inflación anual se aceleraría a 7,18 %, desde 7,15 %”.
Mientras tanto, para los bienes —un rubro clave también para la inflación y como base de discusión del salario mínimo en Colombia—, habría una variación mensual de 0,01% (nov-25 = 0,28%), favorecida por el efecto de la apreciación del peso colombiano sobre los precios de los bienes importados, especialmente los vehículos.
“De este modo, la inflación anual caería a 2,28 %, desde 2,55 %, consolidándose como un nuevo motor desinflacionario”, agrega el informe.
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Se espera que antes del 15 de diciembre pueda alcanzarse un consenso para el aumento del salario mínimo en Colombia. En caso de que no haya acuerdo en la negociación, el incremento se expedirá por decreto.