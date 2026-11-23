El Gobierno De la Espriella convocará para los próximos días el inicio de las negociaciones del salario mínimo en Colombia correspondiente a 2027. Las partes ya han dado a conocer algunas primeras propuestas.
Un sector de los trabajadores y otro de los empresarios ya han definido parte de lo que buscarán, en medio de las negociaciones, para el aumento de la remuneración.
Mientras una parte de los sindicatos ve posible un incremento del salario mínimo en Colombia del orden del 38 %, los empresarios consideran muy exagerada esa postura.
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Gremios como Fenalco aseguran que el ajuste no debería estar por encima del 9 %, por lo que la diferencia entre propuestas estaría cercana a los $500.000, según los datos expuestos.
Lo que definiría el salario mínimo en Colombia
Hay que tener en cuenta que no todos los trabajadores manifiestan que ese 38 % vaya a ser la propuesta definitiva que apoyen en la mesa de concertación de políticas laborales, la cual media el Gobierno.
La variable determinante en la discusión, concuerdan analistas locales, está en qué tan alto pueda ser el dato de productividad laboral, que se suma al casi 7 % proyectado de inflación, y sobre el cual se establecerá la base del debate.
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Sin embargo, una parte de los trabajadores pide volver a tener muy presente el salario mínimo vital, que contempla otros puntos clave sobre el poder adquisitivo, como los gastos que van más allá de los fundamentales.