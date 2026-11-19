El aumento del salario mínimo en Colombia, si hay consenso, podría definirse en las próximas semanas. Sin embargo, las primeras posturas muestran que hay distancias muy grandes entre algunos representantes de trabajadores y empresarios.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, los escenarios de concertación están garantizados para que las partes expongan sus posturas sobre lo que podría pasar con el ajuste.
Hay plazo hasta el 15 de diciembre para un posible aumento del salario mínimo en Colombia mediante consenso. Después de esa fecha podría darse un ajuste en ese mismo sentido, si se convocan sesiones extraordinarias de negociación.
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Algunos sindicatos apoyan la idea de aumentar el salario en 38 %, mientras que los empresarios aseguran que no debería superar el 9 %. La diferencia entre ambas posturas es de casi $500.000, aunque hay voces que piden tener en cuenta, por ejemplo, un punto medio.
¿Salario mínimo en Colombia a $2 millones?: Esto debería pasar
En ese sentido, el salario mínimo en Colombia solamente podría ser de $2 millones, sin el auxilio de transporte, en caso de que se acuerde un incremento del orden del 14,2 %, lo que llevaría a que el incremento efectivo para 2027 sea de $249.095.
Cabe aclarar que el Gobierno y los analistas aseguran que un incremento de esas proporciones terminaría siendo muy complejo de atender, tanto para la economía nacional como para las empresas del país.
La fórmula sobre la que insisten se basa en el dato de inflación, que estaría cercano al 7 %, y en la variación de la productividad laboral, que estaría alrededor del 1 %.
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Se estima que la mesa de concertación de políticas salariales reciba formalmente las peticiones de incremento para el salario mínimo en Colombia del 2027, pendiente de si habrá una cifra unificada por parte de los trabajadores.