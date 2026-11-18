El gobierno De la Espriella confía en que el aumento del salario mínimo en Colombia para el año entrante se acuerde por consenso. El vicepresidente José Manuel Restrepo explicó que están dadas las garantías para que empresarios, trabajadores y jubilados den a conocer sus posturas y preocupaciones.
Mientras tanto, una parte de los sindicatos asegura que el aumento debería ser cercano a los $660.000, mientras que algunos empresarios sostienen que el ajuste no debería superar los $150.000.
En este escenario, la definición del salario mínimo en Colombia está sujeta a un calendario que establece los plazos para alcanzar un incremento por consenso.
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“Estamos en los preludios de una conversación que debe seguir avanzando y que, en esa medida, tiene que encontrar un punto de equilibrio que garantice la sensatez en la forma como se llega a un acuerdo, pero que simultáneamente le asegure al ciudadano —que es lo que realmente le importa— que el dinero que recibe le permita adquirir los bienes necesarios para subsistir”, dijo en entrevista con Semana el vicepresidente José Manuel Restrepo.
Estas son las fechas clave y límite para definir el aumento del salario mínimo en Colombia
- 18 de noviembre: Instalación formal de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales
- 30 de noviembre: Publicación del dato de productividad total de los factores por parte del DANE
- 8 de diciembre: Divulgación del índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre por parte del DANE
- 15 de diciembre (Primer vencimiento legal): Fecha límite inicial para que las partes alcancen un acuerdo concertado
- 16 y 17 de diciembre: Si no hay consenso, los trabajadores y los empresarios cuentan con 48 horas para presentar por escrito sus salvedades o los motivos de su desacuerdo sobre el aumento del salario mínimo en Colombia
- 18 y 19 de diciembre: La Comisión dispone de otras 48 horas para estudiar las salvedades
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Cabe destacar que el Gobierno tiene la potestad de convocar sesiones extraordinarias adicionales para buscar un consenso sobre el aumento del salario mínimo en Colombia.