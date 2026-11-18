La negociación para definir el salario mínimo que tendrán los trabajadores colombianos en 2027 comenzará oficialmente este miércoles 18 de noviembre, con la instalación de la mesa tripartita de concertación. En este espacio participarán representantes del Gobierno nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales, quienes tendrán la responsabilidad de discutir y buscar un acuerdo sobre el porcentaje de incremento que se aplicará a partir del próximo año.
Aunque el proceso formal comenzará esta semana, el Gobierno De la Espriella ya adelantó reuniones preparatorias con el propósito de organizar los temas que harán parte de la discusión y establecer las bases para las conversaciones entre los diferentes sectores.
Uno de los principales puntos de análisis será el comportamiento de la economía colombiana durante 2026 y las perspectivas para 2027. Para determinar el ajuste salarial, las partes deberán considerar variables como la inflación acumulada y las proyecciones del costo de vida, la productividad laboral, el crecimiento económico y la participación de los salarios en el ingreso nacional. Estos indicadores servirán como referencia para evaluar las propuestas que presenten empresarios y trabajadores.
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De acuerdo con el calendario establecido, el 15 de diciembre será la primera fecha límite para intentar alcanzar un consenso. Si no se concreta un acuerdo, los sectores que tengan diferencias dispondrán de 48 horas para presentar por escrito sus salvedades. Una vez recibidos estos documentos, tendrán otras 48 horas para analizar los argumentos y fijar sus respectivas posiciones.
Durante esta etapa, el Ministerio de Trabajo deberá convocar reuniones por separado con las organizaciones sindicales y los representantes empresariales. El objetivo será revisar las propuestas de cada sector, acercar las posiciones y explorar alternativas que permitan destrabar la negociación.
Posteriormente, la mesa tripartita volverá a reunirse para intentar alcanzar un acuerdo antes del 30 de diciembre. Si las conversaciones terminan sin consenso, el Gobierno nacional tendrá la facultad de establecer el incremento del salario mínimo mediante decreto antes de finalizar el año, teniendo en cuenta los indicadores económicos que hacen parte de la discusión.
¿Cuánto ha aumentado el salario mínimo en Colombia durante los últimos 10 años?
En la última década, el salario mínimo en Colombia ha registrado incrementos de diferentes magnitudes, con variaciones que han respondido tanto a las condiciones económicas del país como a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores.
En 2016, el aumento fue del 7 %, por lo que la remuneración básica mensual quedó en $689.455. Para 2017 se aplicó otro incremento del 7 %, que llevó el salario mínimo a $737.717.
En 2018, el ajuste fue del 5,9 % y estableció el ingreso mínimo en $781.242. Un año después, en 2019, el incremento llegó al 6 %, con lo que el monto mensual pasó a $828.116.
La tendencia continuó en 2020, cuando el salario mínimo aumentó otro 6 % y se ubicó en $877.803. Sin embargo, en 2021 se presentó uno de los ajustes porcentuales más bajos de este periodo: 3,5 %, equivalente a un salario de $908.526.
En 2022, el incremento superó por primera vez el 10 % en esta serie, al alcanzar el 10,07 %. De esta manera, el salario mínimo llegó a $1.000.000. Para 2023, el aumento fue del 16 %, lo que representó un ingreso básico mensual de $1.160.000.
En 2024, el Gobierno estableció un incremento del 12,07 %, con el que la remuneración mínima quedó en $1.300.000. Posteriormente, para 2025, el ajuste fue del 9,54 % y el salario pasó a $1.423.500.
Finalmente, en 2026 se decretó un incremento del 23 %, que llevó el salario mínimo a $1.750.905. Este ajuste marcó el mayor aumento porcentual de la última década.