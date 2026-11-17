El gobierno De la Espriella será el encargado de convocar la mesa de concertación del salario mínimo en Colombia correspondiente al año entrante, sobre el cual ya existen propuestas puntuales.
De acuerdo con los trabajadores, el incremento debe considerar más variables aparte de la inflación y la productividad laboral.
Adicionalmente, los trabajadores señalan que los pagos actuales con el salario mínimo en Colombia son insuficientes para compensar la pérdida del poder adquisitivo.
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Hay que tener en cuenta que el debate salarial no solo abarca el sueldo básico, sino también los auxilios extra que, por derecho, deben recibir algunos trabajadores según su nivel de ingresos.
Los auxilios que se dan con el salario mínimo en Colombia
Estos auxilios corresponden a los conceptos de transporte y conectividad. En ambos casos, el beneficio adicional se entrega a las personas que no superen los $3.501.000.
Ambos casos están condicionados; sin embargo, el auxilio de transporte —que es el más común en el salario mínimo en Colombia— se deja de entregar en las siguientes situaciones:
- Si el trabajador vive a una distancia muy cercana que no requiere transporte (o reside en el mismo lugar de trabajo)
- Si la empresa presta directamente el servicio de transporte completo
- Durante periodos de incapacidad, vacaciones o licencias
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La ley establece que a los trabajadores en modalidad de teletrabajo o trabajo en casa 100% remoto no se les paga el auxilio de transporte, sino el de conectividad, que hoy se encuentra en $249.095.