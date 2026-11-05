Gobierno De la Espriella confirma que se suma otro negociador para el salario mínimo de Colombia del 2027

La definición del salario mínimo de Colombia del 2027 sigue avanzando y el gobierno De la Espriella prepara las bases del debate, así como la definición de los protagonistas que, dentro de la mesa, intentarán llegar a un acuerdo sobre el incremento.
Una parte de los trabajadores ya plantea que el incremento no debería ser inferior al 38 %, mientras que los empresarios y el Gobierno consideran que no debería superar el 8 % o el 9 %.
El Ministerio de Trabajo confirmó que la Confederación General del Trabajo (CGT) Mayorías Territoriales participará en la mesa de concertación del salario mínimo de Colombia del 2027.
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“Diferencias tenemos todos, pero aquí lo más importante es llegar a un punto de encuentro donde logremos que el país salga adelante. Cuenten con nosotros siempre. Esta ha sido nuestra prioridad desde el primer día: escuchar”, expresó la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes.
¿Qué viene para la definición del salario mínimo de Colombia del 2027?
A su turno, Jaime Cortés Suárez, presidente nacional de la CGT Mayorías Territoriales, destacó que este sector reúne diez federaciones departamentales y cuatro nacionales, con representación de organizaciones campesinas, indígenas, trabajadores de la economía informal, transportadores de carga y personas vinculadas a plataformas digitales.
“Hoy nos vamos súper felices, muy sorprendidos por la sinergia y la empatía de esta ministra, de la señora viceministra de Relaciones Laborales y de todo el equipo del Ministerio del Trabajo. Hoy nos abren las puertas para establecer puentes de diálogo social y concertar soluciones importantes para este país”, manifestó el dirigente sindical sobre lo que viene para el salario mínimo de Colombia del 2027.
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Finalmente, durante el encuentro también se abordaron propuestas sobre representación sindical, conflictos laborales, condiciones de trabajo en el transporte y fortalecimiento del sistema de subsidio familiar.