La fintech Plurall creó una “fábrica de créditos” para conectar las microfinanzas con el mercado de capitales

El segmento de créditos productivos para negocios y pequeñas empresas en Colombia, generalmente clasificados como microcréditos, enfrenta retos como la cobertura territorial y la capacidad de otorgar una calificación crediticia a los potenciales clientes, entre otros factores.
En medio de este panorama, la fintech Plurall encontró una oportunidad para aprovechar el apetito de los inversionistas por el crédito privado (una alternativa de financiación fuera de la banca tradicional), mediante nuevas opciones de inversión en el segmento del microcrédito.
Federico Gómez, CEO de Plurall, explicó a Valora Analitik que su operación consiste en otorgar créditos productivos, cuya cartera se vende posteriormente a grandes inversionistas institucionales. De esta manera, la compañía aprovecha una demanda de financiación que no logran satisfacer los bancos o las entidades de microcrédito.
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“Plurall es una fábrica de crédito que encontró la forma de asumir el riesgo real del mercado y poder escalar el negocio usando el capital institucional para que sea que realmente quien lo pone”, explicó su CEO.
Además, destacó que esta es una forma de llevar las microfinanzas al mercado de capitales mediante la participación de estos inversionistas: “El mercado más inexplorado de Colombia es el crédito productivo, que casualmente es crédito privado, que es lo que está en boom a nivel mundial”.
El ejecutivo resaltó que Colombia tiene un mercado de crédito privado “realmente muy avanzado para el nivel latinoamericano, que se dio por el boom de las libranzas”.
Este negocio representa cerca de US$25.000 millones en activos bajo administración (AUM), “pero ya llegó a tope, no hay tanto empleado y tanto pensionado”, señaló, al reconocer la oportunidad que implica entrar al mundo del microcrédito.
Por otro lado, el AUM de las microfinancieras es de US$8.000 millones, una cifra que, según Gómez, evidencia el potencial de este segmento de mercado frente al negocio de las libranzas.
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Así es la operación de la fintech Plurall
Plurall aprovecha la tasa diferencial de los microcréditos, que es más elevada que la de los créditos de consumo, para “ponerle precio al riesgo”, según Gómez. El ejecutivo destacó que, para ejecutar este modelo de negocio, “se requiere un cierto nivel de sofisticación”.
Entre los elementos necesarios mencionó el montaje de rieles fiduciarios y la conformación de departamentos autónomos, además de una estructura con bajos costos de adquisición. Esto último representa una diferencia frente a las microfinancieras tradicionales, que suelen asumir los costos de mantener oficinas y colaboradores en los territorios.
“Utilizamos la inteligencia artificial y alianzas de distribución para atraer a la gente de forma totalmente digital. Por redes sociales y 20 alianzas que tenemos con distribuidores, con plataformas de contabilidad, billeteras digitales, traemos todos los clientes a nuestra plataforma”, indicó el CEO de Plurall.
Y agregó: “Nuestro modelo, teniendo en cuenta la tasa de aprobación que implica mayores pérdidas y con las garantías que utilizamos, tanto privadas como públicas, acaba siendo un activo que puede tener fácilmente un retorno de inversión del doble frente a cualquier otro alternativo, como por ejemplo la libranza”.
Esta estrategia le ha permitido a Plurall acceder a una base potencial de clientes a la que incluso las entidades de microcrédito no pueden llegar, pues estas “nos ven como un jugador que está haciendo algo complementario”.
Al observar el comportamiento de las aprobaciones de microcrédito, las entidades que participan en este mercado aprueban cerca del 5 % de las solicitudes que reciben, según los cálculos de Gómez. Por ello, la fintech busca atender al resto de la población que no logra acceder a un crédito con estas compañías.
“Se llama segunda oportunidad. Nos ha ido muy bien con grandes jugadores en la industria que me envían sus rechazados, pero ellos no persiguen ningún beneficio económico, lo que quieren es esa nueva oportunidad a los clientes porque ellos saben que no se la pueden dar”, resumió.
Perspectivas de crecimiento para 2027
En su búsqueda de inversionistas, Plurall ya realizó una venta de cartera a un gran jugador institucional, cuyo nombre no fue revelado. Según Gómez, “están en el pipeline varios que están interesados con mucho apetito en estos alternativos”.
Esta operación inicial fue por US$1 millón y la compañía ya prepara una segunda transacción que bordeará los US$1,7 millones. De cara a 2027, Plurall apunta a generar ventas de cartera por alrededor de US$25 millones a US$35 millones con este mismo inversionista.
En promedio, esperan mover US$1,5 millones mensuales durante 2026, hasta alcanzar los niveles esperados para el año siguiente.
En relación con las características de sus productos, el CEO de la fintech indicó que, al tratarse de un acuerdo entre privados, “es parecido a una securitización a nivel de rigor institucional, en cuanto a que hay un agente verificador que revisa que todos los pagos estén al día, que estén firmados con una tercerización del recaudo por parte de una fiduciaria, con un comprador institucional a nivel de patronato autónomo”.
Recalcó que es un proceso “sumamente riguroso”, pero que, al ser precisamente un acuerdo entre privados, no requiere ningún tipo de calificación de riesgo ni otras exigencias de procesos similares, como las titularizaciones que van a bolsa.